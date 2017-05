Maroc: "Rêves d'un village" en clôture des activités du club santé et environnement au collège de Boudenib

Dans le cadre de ses activités éducatives, le club santé et environnement du collège Mohammed VI à Boudenib a organisé un évènement artistique et culturel de clôture de l'année scolaire 2016-2017.

Lors de cette manifestation du 17 au 20 mai courant, on a eu tout à loisir de visiter une galerie où étaient exposés travaux et produits des ateliers animés tout au long de l'année scolaire. Les dits travaux s'intégrent parfaitement dans le cadre de la mission et des objectifs globaux du club, à savoir une démarche collaborative de sensibilisation des jeunes collégiens aux défis environnementaux.

Et ce, afin qu'ils acquièrent les connaissances, techniques et compétences visant à les responsabiliser et les engager individuellement et collectivement pour développer des attitudes de respect de leur environnement et de leur société. Bref, une démarche contribuant ainsi à les former en tant que citoyens responsables.

D'autre part, l'évènement a été marqué par la présentation d'une pièce théâtrale intitulée : "Rêves d'un village" sous la direction de Abdeslam Omari. La scénographie de cette œuvre est de Hamid Orho, la chorégraphie de Btissam Bihi, les effets sonores des élèves Ali Oamdin et Ayman Guisssi, et les rôles brillamment interprétés par les élèves Nada Lhadar, Hiba azougagh, Mohamed Imran Bbaki, Mustapha Harachi et Nabila Botahr.

Cette pièce visait à mettre en exergue les talents des jeunes élèves du collège Mohammed VI, à développer leurs compétences en matière d'expression orale et corporelle, à les initier à une réflexion critique à travers le théâtre, ainsi qu'à transmettre au jeune public de l'établissement des valeurs citoyennes d'éco-responsabilité afin de les encourager à agir positivement pour la préservation des ressources naturelles, notamment territoriales et locales.

Les élèves ont interprété la pièce, largement plébiscitée, avec l'appui de leurs enseignants encadrants et devant un public composé de collégiens, du personnel administratif et des professeurs de l'établissement ainsi que ceux d'autres établissements. Il y va de soi que les parents d'élèves étaient parmi les invités de marque.