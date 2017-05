Maroc: L'amélioration des performances du secteur tertiaire booste l'activité économique nationale

L'administration publique est appelée, aujourd'hui plus que jamais, à accompagner la dynamique des… Plus »

Dans le même cadre, la DEPF a noté en revanche que le parc global de la téléphonie s'est replié de 0,9% en une année, après un retrait de 3,4% un an plus tôt, marquant, toutefois, une hausse de 0,6% par rapport à fin décembre 2016.

DEPF a toutefois noté que « les recettes touristiques se sont repliées au terme des quatre premiers mois de 2017 de 4,5% pour s'établir à 17 milliards de dirhams, après une hausse de 6,3% un an plus tôt».

La DEPF attribue cette évolution positive à la consolidation des nuitées des non-résidents de 19,9% et de celle des résidents de 8,3%, comparativement à fin mars 2016. Elle aurait touché la majorité des régions du Royaume, à l'instar de Marrakech (+18,9%), Agadir-Ida-Outanane (+19,1%), Casablanca (+12,9%), Fès (+32%), Tanger (+25,2%), Ouarzazate (+26,5%) et Rabat (+11%).

A noter que « les nuitées, réalisées dans les établissements d'hébergement classés, se sont raffermies de 16,3% à fin mars 2017, après un léger recul de 0,9% un an auparavant, recouvrant une hausse de 18,7% en mars, de 18,8% en février et de 10,7% en janvier 2017 ».

