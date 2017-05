Congo-Kinshasa: La chambre de commerce franco-congolaise ouvre une extension à Lubumbashi

« Parmi les premiers projets, la venue d'une mission minière au milieu du mois de juin à Lubumbashi, composée d'une douzaine d'entreprises françaises qui vont prendre contacts et développer le marché. Les entreprises du secteur minier qui viennent proposer le matériel, les équipements de la sous-traitance pour les concessions minières. C'est déjà une première, puisque quand on pense aux mines, il est tout à fait logique que le secteur minier soit parmi les premières qui attirent les investisseurs français », a-t-il expliqué.

« C'est une chambre qui, aujourd'hui, dispose de plus de 150 entreprises. Basée à Kinshasa, la Chambre de commerce franco-congolaise se trouve dans une dynamique d'expansion et a l'intention de se développer également dans de grandes villes en provinces. C'est la raison pour laquelle elle a voulu ouvrir des bureaux à la province du Haut-Katanga. Ce bureau va permettre d'accueillir des entreprises, des investisseurs potentiels qui souhaitent établir des contacts d'affaires avec des entreprises de Lubumbashi et de la région du Haut-Katanga. C'est la première extension en province de la chambre de commerce qui est basée à Kinshasa. Nous en ferons une autre extension, dans quelques mois à Goma », a-t-il déclaré.

