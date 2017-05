Congo-Kinshasa: Le gouvernement invité à prendre en compte l'adoption de la loi sur la parité

Pour rappel, le mouvement « Rien sans les femmes » est issu de plusieurs organisations de la Société civile, en vue de mener des actions pour la promotion des droits de la femme. En outre, l'année 2015 a été marquée non seulement par la mise en place de nouvelles provinces, mais également par l'adoption de plusieurs textes déterminants un peu plus d'un an avant les élections programmées en décembre 2016.

Dans ce le même ordre d'idées, les panélistes ont invité les médias à accorder non seulement des espaces aux femmes en vue de s'exprimer sur des questions d'actualité, mais surtout à créer des médias propres aux femmes. Cela, dans le but de faciliter une meilleure diffusion de message.

Dans le rapport, les militants du mouvement « Rien sans les femmes » ont formulé au gouvernement des recommandations suivantes : réviser la loi électorale de manière à ce que la parité puisse être atteinte ; appliquer le plan d'action du gouvernement provincial, en tenant compte de la mise en œuvre de la parité et de la politique nationale comme qu'il se doit et allouer un budget conséquent pour le fonctionnement efficient des structures d'application de la loi.

À cet effet, la Suède a décidé de financer le projet « International alert », en vue de promouvoir la parité. Dans cette optique, la directrice du projet s'est dit convaincue que la parité constitue un facteur clé pour l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) car, a-t-elle précisé, elle vise à promouvoir les activités économiques et politiques. « Aujourd'hui, on se réjouit des résultats de la parité homme-femme en RDC, mais il reste beaucoup à faire », a-t-elle fait observer.

