Congo-Kinshasa: Grand Kasaï - L'Unicef a besoin de 40,2 millions USD pour sa réponse d'urgence

La crise du Grand Kasaï en République démocratique du Congo a gravement empiété sur les programmes de santé au cours de derniers mois, mettant à risque de malnutrition sévère aiguë presque 400 000 enfants, a déclaré l'Unicef.

Dans les cinq provinces du Grand Kasaï, de nombreuses infrastructures sanitaires ne sont plus opérationnelles en raison du conflit. Dans la seule province du Kasaï Central, plus du tiers des centres de santé ne sont plus opérationnels suite à des pillages, en raison des problèmes de sécurité pour le personnel ou du manque de fournitures médicales, privant les enfants des services essentiels et médicaments.

«Ces enfants sont parmi les plus vulnérables du pays et, maintenant, ils feront face à une crise imminente si l'accès aux services de base n'est pas rétabli rapidement», a déclaré Marie-Pierre Poirier, directrice régionale de l'Unicef pour l'Afrique occidentale et centrale. « Sans soins de santé adéquats, sans accès à la nourriture et à l'eau potable, la vie de centaines de milliers d'enfants est menacée ».

La situation nutritionnelle des enfants est particulièrement préoccupante, car l'insécurité a rendu l'agriculture difficile pour la population locale. Huit zones de santé dans le Grand Kasaï ont été mises en alerte nutritionnelle depuis l'intensification du conflit en août 2016. Les approvisionnements alimentaires et les produits de base sont devenus rares et les déplacements ont obligé les familles à vivre dans des conditions d'hygiène ou d'assainissement inadéquates.

Avant même la dernière vague de violence, les provinces du Kasaï étaient parmi les plus pauvres du pays. Plus d'un enfant sur dix meurt avant l'âge de cinq ans en raison du manque de soins de santé adéquats. La moitié des enfants souffrent de malnutrition chronique ou de retard de croissance. Au cours de derniers mois, les conflits dans la région ont exacerbé la situation.

« Notre priorité au cours de prochaines semaines est de toucher des milliers d'enfants gravement malnutris qui ne peuvent plus être soignés dans les centres de santé qui ont été détruits », a déclaré Tajudeen Oyewale, représentant de l'Unicef faisant fonction en République démocratique du Congo. « Mais l'insécurité dans les zones éloignées rend notre travail très difficile ».

L'Unicef a intensifié sa réponse humanitaire dans les cinq provinces du Kasaï, fournissant des aliments thérapeutiques à des milliers d'enfants dans les centres nutritionnels. Il a formé des centaines de travailleurs communautaires afin qu'ils puissent dépister les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère.