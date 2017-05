Ouganda: Le soutien de Museveni à Nkurunziza va aggraver la crise burundaise

La déclaration conjointe des présidents ougandais et tanzanien lors du sommet des Etats de l'Afrique de l'Est n'a pas fini de faire des remous. Pour le blogueur Jean Marie Ntahimpera, ce soutien au pouvoir de Bujumbura vient de torpiller le dialogue et ouvre la boîte de Pandore.

A l'issue de la réunion des chefs d'Etat de l'EAC, le Président ougandais Yoweri Museveni a plaidé pour la levée des sanctions contre le pouvoir de Bujumbura :« Le Burundi est notre membre et aucune action ne devrait être prise contre lui sans nous demander. Notre maison est notre maison ».

Ces déclarations ont sonné dans les oreilles des caciques de Bujumbura comme un soutien implicite de l'EAC. Désormais ils se sentiront encouragés à poursuivre leur projet de révision de la Constitution pour se maintenir au pouvoir.

L'opposition, qui se voit trahie, va perdre l'intérêt pour le dialogue et sera tentée de rejoindre les groupes rebelles pour chasser le pouvoir en place par les armes, ce qui risque de provoquer une guerre ouverte au Burundi.

Changer le médiateur

Le président Museveni, qui devient le président de la Communauté Est-Africaine, est en même temps le médiateur en chef dans le conflit burundais. Et le fait qu'il soutient ouvertement le régime de Bujumbura compromet tout le processus de dialogue dont il est chargé. La bonne chose à faire serait que le dialogue d'Arusha change de main, puisque dans l'état actuel il ne peut servir à rien.

Il faudrait le mettre dans les mains de l'ONU par exemple, qui, elle, contrairement à Museveni, est sensible à la souffrance des Burundais, et a exprimé à plusieurs reprises son indignation face aux violations des droits de l'homme qui ne cessent de se commettre au Burundi.

Mais la vérité est que, même dans les mains de l'ONU, aucun effort de dialogue ne peut réussir s'il n'est pas soutenu par la région. L'accord d'Arusha de 2000 a réussi parce que nos pays voisins étaient impliqués, et parce que ces mêmes pays avaient adhéré à l'embargo imposé au régime putschiste de Pierre Buyoya.

Que faire ?

Faut-il se résigner à laisser le Burundi devenir une dictature pour toujours ? La réponse est non. Ce que nous devons comprendre est que dans les conditions actuelles le dialogue en soi ne peut pas régler la crise burundaise.

Ce qui mènera a un vrai changement, c'est le renversement des rapports de forces, pas nécessairement par la voie des armes : le Burkina Faso en est l'exemple.

Les Sud-Coréens ont vaincu 3 dictateurs sans recourir aux armes, avant de construire l'une des démocraties les plus solides au monde depuis 1987.

Omar Hassan, le sénateur de Mombassa au Kenya, et l'un des poids lourds de la plate-forme de l'opposition CORD dirigée par Raila Odinga, disait aux députés de l'EALA que « nous ne nous intégrerons pas avec les dirigeants qui étouffent la liberté d'expression, punissent l'opposition ou jettent leurs adversaires en prison ».

Si CORD gagne les élections d'août prochain, ce qui est possible, les forces démocratiques de la région auront un allié de poids.

Ce qui semble certain, si tous les partisans de la démocratie au niveau régional, qu'ils soient politiciens ou de la société civile, parviennent à faire un front commun pour la cause burundaise, les rapports de force pourront changer et la démocratie pourra gagner.