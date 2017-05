Togo: Quatre ONG togolaises décrochent un gros sous de l'Ambassade des USA-Togo

Action contre le Sida (ACS), petite sœur à sœur (PSAS), Centre de Recherche et d'Informations pour la Santé au Togo (CRIPS-Togo) et Youg Men's Christian Association (YMCA-Togo) sont les quatre ONG reconduites pour la seconde phase du WAAF, un programme de financement des USA pour l'Afrique de l'Ouest en matière de planification.

La cérémonie renouvelle de contrat a eu lieu mercredi à l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Togo, en présence du maitre David Gilmour. Après que les responsables de ces ONG aient fait des présentations détaillées de leurs actions sur le terrain pour a première phase, l'Ambassadeur des USA au Togo s'en est félicité.

Conséquence, une enveloppe financière d'un peu plus de 107 millions de francs CFA est mise à la disposition de ces ONG pour poursuivre leurs activités. 49,083 dollars US pour ACS, 39,965 dollars US pour PSAS, 44,126 dollars pour CRIPS-Togo et 49,899 dollars pour YMCA, soit 183,073 dollars US en tout. Huit mois, c'est le délai d'activités pour le compte de cette seconde phase du WAAF.

Même si ces ONG ont une seule finalité, la planification, elles opèrent sur diverses cibles, soit les travailleuses de sexe, soit les femmes et les adolescents infectés par le VIH-Sida.

Pour Soké Kodjovi KOSSI, Coordonateur de projet WAAF à YMCA, leurs activités ont porté sur les besoins en santé de la reproduction et planification familiale des adolescents et des jeunes membres des Eglises et Mosquées. De deux localités pour la première phase, notamment Lomé et Tsévié, le champ s'élargit à deux autres localités, Atakpamé et Sokodé, soit quatre localités. Et leur financement est d'u peu plus de 39 millions de francs CFA.