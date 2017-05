"La Journée africaine" a été célébrée hier, jeudi 25 mai 2017, à travers tout le continent. La République démocratique du Congo a saisi cette opportunité, par le biais de la Ministre de la jeunesse et nouvelle citoyenneté, Maguy Kiala, pour lancer officiellement la feuille de route de l'Union africaine. C'était à Béatrice Hôtel.

Le Thème retenu cette année est «2017 : tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse». ce thème, d'après Francine Muyumba, Présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, prouve à suffisance que les dirigeants africains ont compris la nécessité de mettre au centre de tout développement la jeunesse de leurs Etats respectifs. Occasion pour la panafricaniste Francine Muyumba de rappeler au tout nouveau gouvernement de matérialiser l'idée de Joseph Kabila sur le fonds à allouer à l'entrepreneuriat de la jeunesse congolaise. Ont pris part à cette cérémonie, le Représentant spécial du Président de la Commission Africaine, M. Abdu Abary ; le Ministre des sports et loisirs, M. Papy Niango et tant d'autres partenaires, tels que l'UNFPA qui a appuyé techniquement et financièrement l'élaboration et la production de la feuille de route de l'Union africaine.

«Le Président de la République Joseph Kabila, dans son discours du 30 juin 2016, a parlé de la mise en place du fonds pour la promotion de l'entrepreneuriat en RDC. Il ne revient pas au Président de la République de descendre sur terrain pour mettre ce fonds en place. Mais, Il revient au gouvernement de la République de faire et assurer le suivi et faire de sorte que les jeunes puissent avoir ce fonds afin qu'ils puissent relever les défis qui sont devant eux», a martelé Francine Muyumba. Elle a, en outre, renchéri que ce facteur important doit être pris en compte dans toute véritable politique du gouvernement tant sur les plans social, politique qu'économique afin de promouvoir le progrès social. Pour ce faire, Francine Muyumba en appelle à réduire toutes les tensions politiques et maximiser le résultat économique. Car, le rythme, l'intensité et l'ampleur du développement de la RDC dépendent de la façon dont la jeunesse est bien préservée, mobilisée et utilisée. C'est dire que la jeunesse est un levier de tout développement d'un pays.

La jeunesse africaine (15 à 25 ans) constitue environ 37% de la population en âge de travailler. Mais, cette jeunesse représente plus de 60% des africains sans emploi. Pour rabaisser ces taux élevés de chômage, l'Afrique s'est engagée à transformer son immense population de jeunes en un atout pour son développement. S'appuyant sur les décisions antérieures de la Conférence de l'UA sur l'autonomisation de la jeunesse, le thème de l'année 2017, à savoir : « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse», Mme Muyumba est d'avis que la jeunesse africaine est capable d'avoir de profondes implications susceptibles de relever les défis majeurs auxquels les gouvernements bien attendus africains, sont confrontés et de changer la trajectoire de développement de l'Afrique vers son édification tels que voulus par les dirigeants africains.

Piliers thématiques

Le thème retenu pour l'année 2017 requiert des actions clés à entreprendre dans les différents aspects de la planification du développement et de l'édification d'une nation. Et, ladite feuille de route est axée sur quatre piliers étroitement liés et essentiels pour assurer l'augmentation des investissements dans la jeunesse, promouvoir le changement et placer les pays africains sur la voie qui mène à la valorisation du dividende démographique.

Parmi les piliers proposés, il s'agit de l'emploi et entrepreneuriat ; éducation et développement des compétences ; Santé et bien-être et, enfin, Droit, Gouvernance et autonomisation de la jeunesse.

Les assurances de Maguy Kiala

Très reconnaissante envers le Chef de l'Etat, Joseph Kabila, la Ministre de la jeunesse et nouvelle citoyenneté, Maguy Kiala a souligné que le thème retenu ne doit pas être un slogan pour la République démocratique du Congo, mais une interpellation des uns et des autres pour le mettre à profit afin de développer le pays. En effet, pour Maguy Kiala, "Tirer pleinement profit de dividende démographique en investissant dans la jeunesse" tient à une seule condition d'opérer une révolution positive mentale de la jeunesse congolaise. C'est ce qu'elle appelle « exorcisme mental ». Cela, en espérant une classe moyenne de la jeunesse congolaise. La RDC a besoin d'une jeunesse politiquement et économiquement forte. Il faut prendre la RDC comme son bien privé à bien conserver. Les jeunes africains, en général, et congolais, en particulier, doivent mettre en valeur leur rôle pour le développement de l'Afrique. Maguy Kiala a saisi cette opportunité pour expliciter les attributions de son ministère.

Objectifs de la feuille de route

Il convient de souligner que la feuille de route a pour objectif global de guider et de faciliter la mise en œuvre dudit thème de l'année 2017 par les Etats membres, les communautés économiques régionales (CER) ainsi que les partenaires à travers des résultats clés à atteindre, des jalons à franchir et des actions concrètes à mener. En particulier, la feuille de route décrit explicitement les domaines requis d'investissements majeurs dans lesquels les pays doivent maximiser leur potentiel afin de tirer pleinement profit de dividende démographique dans les décennies à venir.