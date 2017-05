Burkina Faso: 2e édition de Faso Slam school - Sidwaya donnera un prix

Le Directeur Général des Editions Sidwaya, Monsieur Aboubakr Rabankhi ZIDA et ses collaborateurs ont reçu, le mardi 23 mai 2017, les organisateurs de la deuxième édition de Faso Slam dans les locaux du journal.

La délégation de slameurs, conduite par monsieur Abdoulaye Bamba, manager général de Welcome Production dit être venu présenter son projet d'éducation au civisme et à la citoyenneté en milieu scolaire. En effet, Welcom Production organise la 2e édition de Faso Slam School sous le thème " culture et sport, facteurs de civisme et de citoyenneté ".

Pour la réussite de cet événement, M. Bamba souhaite bénéficier du soutien des Editions Sidwaya. L'initiative Faso Slam School (FSS) a bénéficié de l'appui du premier responsable de Sidwaya.

Ainsi, il a témoigné sa gratitude aux responsables de la maison commune et les informer que tous ceux qui ont compéti à l'édition précédente sont passés en classe supérieure et certains d'entre eux candidats aux examens, ont tous étés admis.

Cela grâce aux encouragements et conseils qu'a pu bénéficier les participants de la première édition. « Nous avons à travers l'appui des Editions Sidwaya, réaliser la place qu'elles accordent à l'éducation des plus jeunes en milieu scolaire et à la promotion des arts, des lettres en milieu urbain », a-t-il déclaré.

Selon monsieur MBZ (nom de scène), président du comité d'organisation de Faso Slam School, par ailleurs, président de la Fédération des slameurs du Burkina Faso, « l'amélioration majeure de cette 2e édition sera l'introduction des formations en slam et double duck (sport) dispensé aux différents candidats.Cette innovation améliorera la qualité des prestations ».

Le samedi 29 mai prochain, se tiendront la première manche éliminatoire de Faso Slam, qui, pour cette 2e édition, connaîtra la participation d'une dizaine d'établissements scolaires représentés avec une vingtaine de candidats.

Pour le premier responsable des Editions Sidwaya, Monsieur Rabankhi Aboubakr ZIDA, l'engagement citoyen est un appel à tous les fils et filles du pays, peu importe son âge, son ethnie, son rang social ; en tant que représentant d'organe de presse publique, il est de son devoir de soutenir toute action contribuant à renforcer le tissu social qui, se fragilise par les mutations socio-politique.

Il s'est engagé à accompagner cette 2e édition par médiatisation dans les colonnes de Sidwaya et à offrir un « Prix Sidwaya de la poésie urbaine » au lauréat qui sera composé de gadget et d'abonnement annuel à tous les produits numérique Sidwaya.