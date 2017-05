Congo-Kinshasa: Comment être délivré des délestages ? - Weast Energie propose des merveilles !

L'énergie électrique est incontournable dans la vie de l'homme et de la société moderne. Pourtant, hélas, bien de foyers en manquent ou soufrent des délestages.

Que faire ? A la quatrième édition de la semaine française de Kinshasa, qui se clôture ce samedi, la compagnie Weast Energie dévoile ce qu'elle offre comme alternative en RDC, en général, à Kinshasa, en particulier. Avec ses kits, tous les appareils électroménagers peuvent être utilisés avec de l'énergie tirée du soleil. Ce, de la lampe au réchaud, en passant par la télévision et autres. Quid des prix ? Weast Energie clame tout offrir aux meilleurs tarifs du marché. Les prix commencent de 170 $ à plus pour du matériel de qualité conforme aux standards.

Pour surmonter la barrière du coût d'acquisition, contrairement à d'autres labels, cette entreprise a des partenariats avec des banques et organismes de microcrédit avec lesquels sont mis en place des crédits Energie Solaire Donc, l'achat peut être fait sans qu'au départ le client ait la totalité de la somme. Comme institutions financières partenaires, il y a notamment Procredit Bank, FBN, Raw Bank, Sofibanque, Advans Bank et Finca. Des pourparlers sont en cours avec d'autres banques de la place. D'où, les responsables de Weast Energie convient-ils tout Kinshasa tant à visiter leur stand à la Halle de la Gombe qu'à acquérir leurs offres. Pour plus de renseignements le site www.kit4africaz.com est proposé au public.

Dès juillet 2017, indiquent des sources bien investies dans le secteur de l'énergie, la SNEL pourrait connaître une diminution de 50 pourcents de sa capacité de production due à une pluviométrie trop faible. Cela va fortement impacter la desserte en électricité et les délestages seront plus longs et plus fréquents. Ainsi, avoir une solution palliative à la dépendance exclusive du courant de la Société Nationale d'Electricité parait une impérative.

Zoom sur le solaire

L'énergie solaire est une technologie mature, qui est déjà utilisée dans beaucoup de pays du monde avec un retour d'expérience positif. Notamment, en Afrique et qui peut pallier au problème de délestage ou au manque d'électricité. L'énergie solaire permet, entre autres, la production d'électricité proche du lieu de consommation (la maison) et des coûts d'infrastructure ainsi que de maintenance très faibles. L'une des faiblesses de l'hydro-électricité est l'irrégularité des niveaux des cours d'eau, le transport même de cette électricité et les coûts d'infrastructure. Le solaire s'avère donc comme étant une des meilleures solutions pour compenser les carences de l'hydro-électricité.

Weast Energie dévoilée

C'est depuis près de 6 ans que cette entreprise offre ses services. A tel point qu'elle serait à ce jour parmi les plus importants bureaux d'études en énergies renouvelables du pays. "De prestigieuses institutions et ONG nous font confiance depuis plus de 6 ans. Nous avons une bonne connaissance du terrain et des besoins grâce aux différents projets que nous avons réalisés dans toutes les provinces de la RDC, et nous rendons des services de qualité ", confie Weast Energie. " Nous sommes partenaires du Ministère de la Santé publique à travers l'installation de plus de 400 zones de santé et d'une vingtaine d'hôpitaux de taille moyenne dans toutes les provinces de la RDC. Nous travaillons en partenariat avec l'UNHCR dans différents camps de réfugiés ", clame cette compagnie.

Et d'ajouter : "Nous avons également mis en place la première chambre froide alimentée par l'énergie solaire du pays pour la centrale d'achat des médicaments du Bandundu Sud, qui fonctionne depuis 2013 à Kikwit. Nous apportons des solutions d'éclairage public avec différentes villes éclairées (Mbandaka récemment) ". Tout cela, à en croire Weast Energie, atteste de son sérieux.