Congo-Kinshasa: Situation sécuritaire au Kasaï - Delly Sessanga dénonce la banalisation de ce drame par le Gouvernement !

L'Honorable Delly Sesanga a animé une conférence de presse hier, jeudi 25 mai 2017, à l'Hôtel Africana Palace où il a parlé de la situation générale qui prévaut dans la province du Kasaï.

L'élu de Luiza a donc mis les points sur les «i». Pour lui, le Congo se meurt. Car, la situation devient de plus en plus préoccupante. Surtout que la sécurité des personnes et de leurs biens n'est pas du tout garantie. Pour mettre fin à ce qu'il convient de qualifier de drame dans la province du Kasaï, ce parlementaire, dans sa casquette du Président National de l'ENVOL, a réitéré ses propositions contenues dans le plan intégré de sortie du 12 février 2017. Il en appelle, sans détour, à une prise de conscience nationale de la tragédie qui se passe au Kasaï et à la conscience universelle de se rendre compte de la gravité de cette situation. Fort de cette position, le Président de l'Alternance pour la République demande aux Nations Unies d'adapter le format de la présence militaire de la MONUSCO au Kasaï, et au besoin, d'assortir ce format d'une force spéciale plus renforcée, pour sécuriser davantage les populations civiles, conformément à son mandat tel qu'il ressort de la Résolution 2348. Par la même occasion, il lance un appel pathétique à l'endroit de la communauté internationale pour que cette dernière déclenche une aide humanitaire d'urgence aux populations sinistrées du Kasaï et de venir en aide aux réfugiés congolais en Angola. En ce qui concerne le pouvoir de Kinshasa ainsi que les acteurs politiques, Delly Sesanga les appels à s'abstenir de toute instrumentalisation des conflits ethniques et tribaux à des fins d'exacerbation de la crise.

Il a parlé avec son cœur. Il appelle l'ensemble de la population congolaise à mettre tout en œuvre pour trouver des solutions adéquates aux problèmes qui se posent dans la province du Kasaï. Pour Delly Sessanga, la détérioration des conditions de vie des congolais n'est plus à prouver, dans un Etat encrassé dans la crise de légitimité de toutes les institutions. Il a dénoncé avec la dernière énergie la responsabilité première de l'Etat congolais dans le drame qui frappe les populations dans les villes de Kananga et Tshikapa ainsi que dans les territoires de Dibaya, Kazumba, Komonia, Luebo, Luiza et Dimbelenge. A en croire ses propos, la crise du Kasaï est d'abord un scandale de l'Etat congolais. « Au Kasaï, depuis le mois d'août 2016, on mutile, on décapite, on égoutte le sang des corps sans vie des enfants, des femmes, des jeunes et vieux.

Au Kasaï, on incendie, on massacre, on tue les populations innocentes ainsi que les agents de l'Etat... », a-t-il dit avec désolation. Les informations qu'il détient font état de plus de 3298 cas de décès enregistrés depuis janvier 2017. Pour lui, il meurt en moyenne une personne par heure au Kasaï. En plus du Chef KAMUINA NSAPU, souligne ce Député National, plus de 17 chefs coutumiers sont exécutés dans les différents territoires. «Les villages entiers se vident de leurs habitants, condamnés à l'errance interne, avec une recrudescence de la mortalité parmi les femmes et les enfants. D'après l'UNICEF, 400.000 enfants sont exposés au risque d'une malnutrition sévère, privés des soins de santé et de service d'alimentation. Aux centaines des milliers des déplacés internes s'ajoutent plus de 300.000 personnes aujourd'hui réfugiés en Angola.

L'Afflux des réfugiés est alimenté, en dépit de la fermeture de la frontière, par des arrivées quotidiennes évaluées entre 300 et 500 personnes fuyant le conflit du Kasaï», a-t-il déploré. Sans ambages, l'élu de Luiza soutient l'hypothèse selon laquelle la guerre silencieuse du Kasaï est une tragédie nationale et bientôt internationale. Aussi, il fait savoir que les provinces du Kasaï aujourd'hui battent les records des charniers et des fosses communes dans le monde. Sesanga dénonce, en sus, ce qu'il qualifie de la banalisation de ce drame par le Gouvernement, qui, à en croire ses propos, relativise la portée de cette crise, la réduisant, dans son dernier compte rendu du Conseil des ministres, à un élément presqu'accessoire et quantitatif du nombre des territoires affectés par l'insécurité, sans jamais relever l'intensité de la violence ainsi que les violations massives de droit de l'homme qui s'y déroulent.

Toujours en marge de cette conférence de presse, Delly Sesanga a eu de mots justes pour remercier l'Angola pour la solidarité exprimée dans l'accueil des congolais sinistrés sur le sol de ce pays voisin et frère, avec lequel les populations entretiennent une longue tradition d'échange. Il en appelle aussi à la solidarité de tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, de toutes les filles et fils du Kasaï de se mobiliser pour venir en aide aux populations du Kasaï, à travers un Fonds de solidarité pour le Kasaï, qui aura, entre autres, pour mission de canaliser les contributions humanitaires volontaires et de les faire parvenir au milieu des sinistrés et dans les camps des réfugiés et de récolter et diffuser l'information sur ce qui se passe réellement sur terrain dans les provinces du Kasaï et Kasaï Central, afin que ce drame ne devienne vite orphelin. Dans sa conclusion, le Député National lance un appel aux contributions pour la publication d'un livre blanc sur les massacres du Kasaï afin que nul ne l'ignore, et que personne ne dise : «je ne le savais pas».