Congo-Brazzaville: Coopération - Revue des projets financés par l'Union Européenne au Congo

La délégation de l'Union Européenne au Congo a présenté, le 24 mai à Brazzaville, à ses partenaires, sept projets d'intérêt public qu'elle a cofinancés ces dernières années, sur l'ensemble du territoire national.

A ce jour, selon l'UE, plusieurs dizaines de projets ont déjà été exécutés en République du Congo, mais les sept présentés à cette occasion sont ceux mis en œuvre récemment.

Ces projets ont été tous exécutés sur la base de deux conventions de financement, à savoir l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) et le Programme d'appui au développement de la région sucrière dit Koulissa.

Sur la base du financement IEDDH, au total quatre projets ont été mis en œuvre sur l'ensemble du territoire. Il s'agit notamment des projets exécutés dans le cadre de la « Gouvernance et Justice », au nombre desquels le projet « Promotion des droits des peuples autochtones à travers le renforcement du mouvement autochtone au Congo et l'institutionnalisation de la présentation autochtone ».

D'un coût total de 507000 euros, soit 332.600.000 Fcfa, ce projet cofinancé à 90% par le l'Union Européenne, vise à assurer la mise en œuvre effective de la loi portant promotion et protection des droits des populations autochtones adoptées au Congo en 2011.

Il s'agit, en effet, d'assurer la défense et la promotion des droits des autochtones ; soutenir les organisations, institutions et leaders autochtones ; renforcer leurs capacités, mais aussi de mobiliser l'opinion et encourager un changement de comportement vis-à-vis des autochtones.

Les bénéficiaires de ce projet sont des peuples et communautés autochtones du Congo, vivant sur l'ensemble du territoire national, en priorité ceux habitant les départements de la Likouala, la Sangha, et de la Lékoumou.

On note également le projet intitulé « Vers une extension de l'expérience du Médipvp-Brazzaville pour la promotion et la protection des droits des enfants infirmes moteurs cérébraux (IMC) au Congo ».

Lui aussi co-financé à 90% par l'UE, à hauteur de 362.200 euros, soit 237.600.000 FCFA, ce projet vise lui, à promouvoir et protéger les droits des enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale (IMC).

Le projet « Agir ensemble pour la défense des minorités et groupes vulnérables » fait aussi partie de ceux financés dans le cadre de IEDDH. Le budget total dudit projet se lève à 575.000 euros, soit 377.500.000 Fcfa, et vise à promouvoir les droits des minorités et groupes vulnérables au Congo.

Sur la base du 2ème financement IEDDH, trois projets d'intérêt social ont été développés par l'UE au Congo, dans le cadre du programme d'appui au développement de la région sucrière dit Koulissa.

Il s'agit des projets de développement rural, parmi lesquels « Projet d'appui aux petits producteurs de haricots » mis en œuvre dans le département de la Bouenza. Il a été financé à hauteur de 1.626.687 euros, soit 1.067.036.724 Fcfa.

Son objectif est de promouvoir l'accès des petits producteurs de haricots au marché grâce à une meilleure organisation des acteurs et une amélioration de la qualité, la qualité et la compétitivité des produits.

La présentation de ces projets s'est faite en présence de l'ambassadeaur de l'Union Européenne au Congo, Saskia De Lang et de l'ambassadeur de France au Congo Bertrand Cochery.