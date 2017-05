Congo-Brazzaville: Paix et sécurité - L'ACAP préoccupée par la situation dans le département du Pool et dans le monde

« Mais, marchant côte à côte avant de se dire au revoir, mais pas Adieu, une surprise agréable visitera tous les pacifistes du monde pour la cause palestinienne. Les grandes puissances qui ont pourtant réglé le conflit Iran-Irak, entretiennent de l'ambiguïté lorsqu'il s'agit de la cause palestinienne. Le gouvernement israélien continue de tuer les paisibles citoyens palestiniens, il ignore les résolutions de l'ONU. C'est de la complaisance qui ne dit pas son nom », a conclu Vital Balla.

Messager de la paix de l'ONU, l'ACAP s'est également prononcée sur la situation internationale marquée par des conflits armés au détriment de la paix des peuples. En effet, le président de cette ONG a fermement condamné le récent attentat de Manchester, au Royaume-Uni, qui a fait au moins 22 morts le 22 mai dernier. Pour lui, la coalition des forces militaires de la communauté internationale ne rassure toujours pas l'opinion publique car les islamistes résistent, mais c'est une désolation passagère. Très critique envers les Occidentaux et les Américains en rapport avec la situation au Moyen-Orient, l'ACAP a déploré le fait que la lutte du peuple de la Palestine pour récupérer ses terres et vivre en paix ne trouve pas une issue heureuse.

Cosignataire de l'accord de Cessez-le-feu et de cessation des hostilités en République du Congo, après la campagne de paix dans la Bouenza où elle fut l'interlocutrice nationale, l'ACAP se dit très préoccupée par la situation dans le département du Pool. « Au regard de la prise en otage de la population par la milice armée Ninjas Nsiloulous qui règnent en maître, la vie dans le département du Pool est devenue insupportable. La violence occasionne chaque jour des destructions massives et beaucoup d'assassinats. C'est la désolation des familles », a déploré Vital Balla, premier médiateur de la République du Congo.

« L'ACAP est toujours convaincue que, sans la paix, il n'y a guère de développement harmonieux. C'est pourquoi, nous estimons que les gouvernants et la société civile, ont l'impérieux devoir de favoriser les conditions d'assurer aux populations : la sécurité des personnes et des biens ; la sécurité sanitaire ; la sécurité alimentaire ; l'éducation », a-t-il expliqué.

Selon l'ACAP, le mois de l'amitié de la nouvelle République doit interpeller la conscience des amis pacifistes afin de revaloriser la mise en place pratique du précepte « Amitié-Solidarité-Paix » qui ne doit pas être, un vain slogan. Il doit être, a indiqué Vital Balla, un mot d'ordre devant déclencher à travers le Congo profond et le monde entier l'esprit et l'espoir de vivre ensemble dans toute la diversité. Partout où il y a l'amour du prochain, a-t-il rappelé, il y a la paix et partout où il y a la paix on peut penser aisément au développement et au bien-être.

