Afrique Centrale: Diplomatie - L'axe Kinshasa-Luanda toujours au beau fixe

En fait, les autorités angolaises justifient les mouvements de troupes de leur armée à la frontière commune avec la RDC par le besoin d'assurer « une prévention sécuritaire de l'intérieur ». Bien plus, l'Angola qui accueille à ce jour des milliers des déplacés originaires du Grand Kasaï fuyant les violences perpétrées par la milice Kamuina Nsapu, a tout intérêt à protéger ses frontières afin de dissuader toute incursion susceptible de mettre à mal sa sécurité intérieure. Au finish, il y a eu plus de peur que de mal dans cette affaire ayant défrayé la chronique ces dernières heures.

Léonard She Okitundu qui a été reçu par Joao Lourenco, ministre angolais de la Défense a démenti un quelconque conflit avec les autorités angolaises. Même discours de la part du ministre de la Défense angolaise qui s'est dit étonné des fausses informations sur une tension imaginaire créée par les internautes entre la RDC et l'Angola. A ceux qui ont spéculé sur sa dernière visite aux Etats-Unis, la mettant sur le compte d'un prétendu projet de renversement du pouvoir à Kinshasa, Joao Lourenco a noté que c'était plutôt dans le cadre du renforcement de l'axe Luanda-Washington.

Nombre d'observateurs ont décrypté ce fait comme l'amorce d'une crise qui ne disait pas son nom entre les deux pays frontaliers. La Libre Belgique qui a été la première à annoncer le déploiement de l'infanterie de l'armée angolaise accompagnée des thanks et une artillerie lourde à la frontière ouest de la RDC avec l'Angola, a réveillé les esprits. La RDC avait de bonnes raisons de se méfier de cette présence militaire angolaise dans ses frontières, elle qui a tout intérêt à stabiliser l'ensemble de son territoire en prévision des scrutins à venir.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.