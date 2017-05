Guinée: Suspension des cours dans les universités privée - Le gouvernement se dit surpris

Donald M. Payne, Jr. (D-NJ), ainsi que les représentants. Keith Ellison (D-MN), Jose E. Serrano (D-NY) et Yvette… Plus »

En tout état de cause, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique appelle les universités ayant observé cette suspension à reconsidérer leur position dans l'intérêt des étudiants.

En ce qui concerne le motif 2, il convient de préciser que la signature des contrats de formation des étudiants inscrits en Licence 1 et 2 est suspendue à la fin des opérations de recensement biométrique des étudiants qui est actuellement dans sa phase terminale à l'intérieur du pays ; cela dans le but de favoriser une meilleure maîtrise des effectifs.

C'est avec surprise et regret que le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a été informé, ce mardi 23 Mai 2017, de la suspension des cours dans certaines universités privées de notre pays.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.