Donald M. Payne, Jr. (D-NJ), ainsi que les représentants. Keith Ellison (D-MN), Jose E. Serrano (D-NY) et Yvette D. Clarke (D-NY) ont publié les déclarations suivantes après l'introduction de la loi de secours de l'Ebola de l'Afrique de l'Ouest (HR 2597). Le projet de loi prolonger le statut temporaire qui protégeait les personnes ressortissant du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée, dont le statut prenait fince week-end.

Plus tôt ce mois-ci, quarante-cinq membres du Congrès ont écrit au secrétaire du ministère de la Sécurité intérieure John Kelly, l'exhortant à redéfinir et à étendre le statut temporaire protégeant le status des ces ressortissants dont du Liberia, la Sierra Leone et la Guinée pendant dix-huit mois. Ce projet de loi prévoit la même demande.

"Alors que le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone continuent de se remettre de l'épidémie d'Ébola, ils ne sont pas encore en mesure de recevoir ces ressortissants étrangers aux États-Unis", a déclaré le député Payne, Jr.

"Permettre aux ressortissants des pays touchés par l'Ebola Rester temporairement aux États-Unis réduira non seulement le fardeau des nations d'Afrique de l'Ouest au fur et à mesure qu'elles se reconstruiront, mais cela protégera ces ressortissants des conditions instables qui persistent dans leur pays d'origine.

Le statut temporaire protégé est une mesure humaine et nécessaire au lendemain de la crise de l'Ebola; Le refus du ministère de la Sécurité intérieure de l'étendre est simplement irresponsable. Je suis fier que mon district comprenne une grande communauté d'Afrique de l'Ouest et je continuerai à me battre pour m'assurer qu'ils ont le soutien nécessaire. "

"Le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée se sont encore rétablis pour la crise de l'Ebola, qui a dévasté l'infrastructure publique et exacerbé les défis de la santé", a déclaré le représentant. "Une véritable reprise prendra des années. Maintenant, ce n'est pas le moment de forcer les membres de notre communauté à retourner dans les pays vulnérables qui luttent déjà pour assurer leurs citoyens.

"Le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone se reconstruisent encore après la récente crise de l'Ebola. Une extension du statut temporaire protégé (TPS) est nécessaire pour permettre aux ressortissants de ces trois pays de rester en sécurité aux États-Unis et de permettre aux pays touchés par la crise de reconstruire leurs infrastructures de soins de santé et leurs économies.

Je suis déçu que le ministère de la Sécurité intérieure n'ait pas agi sur cette question urgente, mais je suis fier de me joindre à mes collègues pour présenter la loi de secours de l'Ebola de l'Afrique de l'Ouest, qui obligerait immédiatement l'extension de TPS à ces pays ", a déclaré le représentant. Serrano.

"Les gens de Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone ont travaillé sans relâche pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. Nous devons continuer de soutenir ces efforts en permettant à leurs citoyens qui sont ici aux États-Unis de travailler et d'envoyer des fonds de retour à domicile pour soutenir le rétablissement. Promulguant la loi de secours de l'Ebola de l'Afrique de l'Ouest, nous contribuerons à cet effort critique ", a déclaré Clarke.