Angola: L'exposition d'objets africains salue de la Journée de l'Afrique

Luanda — Une exposition de costumes, livres de contes et objets africains se réalise à Alamenda Manuel Van-Dunem, district urbain de Sambizanga, pour saluer la Journée du continent africain, qui se célèbre ce jeudi 25 mai.

Parmi les vêtements, il y a des kimonos, robes, chemises, pantalons, foulards et pagnes, ainsi que des bijoux, dont les des perles et bracelets, outre des mortiers, des paniers, des sculptures en bâtons et des instruments de musique comme le tam-tam.

L'événement est promu par l'administration du district urbain de Sambizanga, qui, au nom de son administratrice, Milca Caquesse, souhaite heureuse Journée de l'Afrique à tous les Africains.

Certains exposants estiment avec une grande satisfaction que beaucoup de citoyens s'intéressent actuellement et beaucoup à l'identité africaine, se présentant des costumes typiques.

Janeth Mapassa, propriétaire d'une boutique, a affirmé qu'il y avait une grande demande de vêtements africains, alors qu'au cours des dernières années, ils étaient presque disqualifiés.

"Je suis heureuse de savoir que nous ne sommes plus attachés à cent pour cent à la culture européenne. Auparavant, on portait des costumes africains seulement dans des occasions spéciales, mais actuellement, nous voyons tous les jours des jeunes, adultes utiliser des chemises en pagne africain", a-t-il souligné.

En allusion à l'éphéméride, plusieurs enfants dans les municipalités de Luanda ont représenté dans des activités culturelles et récréatives, les us et coutumes de différents pays africains à l'école Primeiro de Maio, dans le district urbain de Maianga.

La Journée de l'Afrique, le 25 mai, a été l'occasion d'organiser des festivals culturels comme des expositions, des films, des débats et des conférences sur des questions importantes du continent africain.

En dépit de ces célébrations qui ont lieu dans plusieurs pays africains, seulement au Ghana, au Mali, en Namibie, en Zambie et au Zimbabwe, que la Journée de l'Afrique est un jour férié.

La date fait référence au jour où 32 chefs d'Etat africains se sont réunis à Addis-Abeba, en Ethiopie, le 25 mai 1963, dans le but de défendre et émanciper le continent africain, le libérant du colonialisme et de l'apartheid.