Angola: L'Afrique célèbre l'anniversaire avec un accent sur la jeunesse, la paix et la démocratie

L'Union africaine soutient l'existence d'une Afrique intégrée, politiquement unie, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale.

Sur le climat de paix et sécurité souhaité, ils subsistent dans le continent certaines questions qui préoccupent l'Union africaine, comme au Burundi, au Mali, en République démocratique du Congo, en Guinée-Bissau, en Libye, au Soudan du Sud, au Sahara occidental et la situation humanitaire en Somalie causée par la sécheresse prolongée.

À cet égard, la 28e Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA, la note met en évidence les progrès réalisés dans certains pays africains pour parvenir à la démocratie par des élections et des transitions politiques réussies, en particulier au Nigeria, au Ghana, en Zambie, en Tanzanie et en Ouganda, comme preuve que les pays africains peuvent gérer leurs processus de gouvernance de manière pacifique et crédible.

En ce qui concerne la démocratie, l'Union africaine promeut et surveille les différents processus démocratiques dans les Etats membres, dans sa vision d'orientation, qui coïncide avec l'Agenda 2063, qui vise une Afrique de bonne gouvernance, de démocratie, de respect des droits de l'homme, de la justice et de l'Etat de droit.

A cette occasion, il a été souligné qu'en 2025, un quart de la population mondiale sera africaine, avec 200 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans, donc il faut créer des possibilités d'accès aux systèmes d'éducation, d'emploi et de faciliter leur intégration et implication dans les différentes sphères de la vie politique du continent.

Une note à la Représentation permanente de l'Angola auprès de l'Union Africaine et la Communauté économique africaine (CEA) indique que l'éphéméride précède le prochain sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement, prévu pour juillet de cette année.

Luanda — L'Afrique célèbre ce jeudi 25 mai le 54e anniversaire avec la préoccupation de ses dirigeants contrée sur la façon d'optimiser le potentiel de la jeunesse, de consolider la démocratie dans plus de 50 États qui la composent, et de parvenir à la paix totale sur le continent.

