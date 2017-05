Angola: Des Polonais investissent 50 millions de dollars dans l'agro-industrie

Installé en Angola depuis 25 ans, le groupe entrepreneurial Poltec est impliqué dans la construction civile et mobilière, étant son activité principale, mais dans le cadre des défis lancés, des opportunités d'affaires sont saisies et encadrées dans les directives de l'Exécutif, investissant dans d'autres domaines.

L'investissement ci-dessus dans l'agro-industrie, visant à la viabilité et durabilité à long terme va garantir de nombreux emplois et contribuer à réduire les niveaux d'importation alimentaire vers l'Angola, selon le responsable.

Une autre partie de production de ration, pour soutenir ce projet, composée de maïs et soja sera produite dans d'autres fermes situées dans les provinces de Malanje et Cuando Cubango, partenariats autonomes qui garantiront l'approvisionnement en matières premières.

