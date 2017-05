Ile Maurice: Abus sexuel sur mineur - Trois ans de prison à un ex-employé du foyer Namasté

Cette affaire avait suscité l'intérêt lorsque l'assistant-directeur avait été appréhendé par la police d'Eau-Coulée le 9 avril 2013. La charge provisoire de causing child to be sexually abused qui pesait sur lui avait été rayée à la suite d'une motion de son avocat, mais le Directeur des poursuites publiques avait logé une charge formelle contre cet habitant de Nouvelle-France.

«Ma maman a 72 ans et je dois m'occuper d'elle», a, pour sa part, plaidé Steeve Savurimuttu à la barre, ce jeudi 25 mai. L'accusé, qui avait un casier judiciaire vierge jusqu'à présent, avait plaidé non coupable devant la cour.

L'avocat de Steeve Savurimuttu, Me Sandilen Calliapen, a signalé son intention d'interjeter appel en avançant que c'est une peine d'emprisonnement excessive. L'homme de loi avait auparavant fait ressortir que son client a donné de son temps aux enfants du foyer et qu'il s'est engagé dans un travail noble.

