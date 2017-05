Ile Maurice: La contribution linguistique et politique de Dev Virahsawmy vue par son épouse, Loga

Qui connaît mieux un homme que celle qui partage sa vie? Loga Virahsawmy, mariée à Dev depuis plus de 53 ans, a mesuré la contribution de celui-ci à la langue créole, la culture et la vie politique du pays. Elle livre ses réflexions dans The Lotus Flower, roman qui sera lancé prochainement.

Loga Virahsawmy a décidé d'écrire ce livre car son mari a toujours refusé de le faire malgré l'insistance de ses filles, Saskia et Anushka et de sa petite-fille, Anastasia. Ayant vécu longtemps à ses côtés et réalisant la richesse de ce vécu, Loga Virahsawmy a proposé à son époux de l'écrire à sa place.

Propres recherches

«Il a accepté. Sauf qu'en deux semaines d'interview, il n'a fait que parler en résumé, en bullet points. Ça, c'est le style de Dev», raconte-t-elle en riant. Ce qui l'a obligée à effectuer ses propres recherches via Internet et demander des vérifications auprès des autorités universitaires étrangères.

C'est alors que l'auteure réalise que l'amour de Dev pour la langue créole vient de sa mère, Gouna, morte en couches alors qu'il est encore enfant. «Elle lui chantait des chansons de Ti Frer en créole et utilisait des expressions créoles savoureuses lorsqu'elle lui parlait.

Gouna a donc une place de choix dans ce livre.»

Paralysie

Dans son livre, l'auteure met en avant la volonté de réussir de son époux au-delà de la paralysie. N'ayant que l'usage d'un seul bras après une poliomyélite, il a dû défier les autorités pour réussir. En dépit de cela, Dev Virahsawmy jouait au volley-ball et au football, excellant même en tant que gardien de but.

«Il avait obtenu un beau résultat au primaire mais n'avait personne pour le guider au secondaire. Finalement, son oncle l'a fait admettre au collège du St Joseph où il a été la risée des élèves car il ne parlait pas bien le français.

C'était un enfant de Goodlands et il zézayait. Il a tellement pratiqué le français chez lui qu'au final, il est sorti premier au concours de l'Alliance française »

Azor Adélaïde

Cette capacité à surmonter son handicap est d'ailleurs un des épisodes marquants de l'ouvrage, confie Loga Virahsawmy. Elle se souvient notamment du moment où Dev rentrait, ébranlé avec du sang et des morceaux de cervelle d'Azor Adélaïde sur ses vêtements.

Cet agent mauve avait pris une balle dans la tête à sa place le 24 novembre 1971 à Curepipe. «Les lecteurs seront probablement touchés par le fait qu'en sortant de prison avec les autres militants après, Dev est rejeté par sa fille Anushka. Elle ne connaît pas son père car elle n'avait que trois mois lorsqu'il a été emprisonné.»

La naissance du MMM

Dans un deuxième temps, notre interlocutrice s'est centrée sur la naissance du Mouvement militant mauricien. «J'ai ensuite voulu montrer la naissance du parti et surtout comment d'un Club des Etudiants, ce mouvement dont Dev est un des cofondateurs avec Paul Bérenger, s'est structuré en parti politique. C'était LE parti. Aujourd'hui et vu son passé, c'est ce parti qui aurait dû être en train de diriger le pays.»

Le choix du titre The Lotus Flower pour ce récit de 200 pages imprimées par Caractère Ltd, est symbolique. Loga Virahsawmy rend hommage à la valorisation du créole par son époux à une époque où cette langue n'était pas du tout considérée à Maurice. Cela l'a placé sur la carte du monde «comme la fleur de lotus sort de la boue, se purifie et devient un symbole d'une beauté extraordinaire», confie-t-elle.

Poète et dramaturge

Son souhait : saluer la contribution de Dev Virahsawmy tant sur le plan linguistique que culturel. En outre, il est auteur de nombreux poèmes et pièces de théâtre. Il a aussi été directeur du Festival de la Mer et a joué un rôle important de la vie politique mauricienne.

Dev Virahsawmy, qui collabore avec l'Eglise catholique, a créé une Fondation à son nom. Tous ses droits d'auteur sont versés à l'Institut Cardinal Jean Margéot.

Un autre ouvrage prévu

Dédié à leurs trois petits-enfants, Anastasia, Rachel et Yan, l'ouvrage The Lotus Flower, sera bientôt en vente à Rs 400 dans toutes les librairies.

Loga Virahsawmy s'apprête à rédiger un autre ouvrage. Cette fois-ci, elle y confiera sa part de vérité en tant que témoin d'épisodes particuliers et victime d'expériences parfois dures par rapport aux engagements de son mari. Cet ouvrage paraîtra d'ici trois ans.