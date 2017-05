Congo-Kinshasa: Luzolo Bambi dénonce la corruption dans le secteur des marchés publics

«A ce stade où nous sommes, il s'agit d'abord non seulement de constater et surtout de prévenir. Quant aux situations déjà avérées, c'est à la justice de faire son travail».

Selon lui, des marchés de gré à gré - un mode «déconseillé» - constituent l'un des indices les plus importants de corruption. «Lorsque ce secteur-là ne marche pas, lorsqu'il y a la fraude, la corruption ou le détournement, le délit d'initié ou conflit d'intérêt dans ce secteur», a déclaré M. Luzolo lors d'un échange avec l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), les procureurs généraux, mandataires publics et experts sur cette problématique.

Les dépenses liées aux marchés publics «occupent 60% du budget national. Or, lorsqu'on observe l'indice du taux de recours du marché de gré à gré, on constate que de 2010 à 2015, le taux de passation des marchés de gré à gré a atteint 42%. C'est trop!», a estimé jeudi 25 mai le conseiller spécial du chef de l'Etat en matière de bonne gouvernance, Luzolo Bambi.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.