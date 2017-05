Sénégal: Délinquance - 13.883 personnes arrêtées en 3 mois par la Police pour divers délits

Les Présidents Paul Kagamé et Macky Sall ont réceptionné le Super Prix Grand Bâtisseur… Plus »

Les services de la Police informent que 3937 individus ont été interpellés pour atteintes à la paix publique dont notamment 1697 pour ivresse publique et manifeste, 1703 dont 4 étrangers pour diverses autres infraction, 315 pour prostitution, 88 pour délits routiers, 50 dont 1 étranger pour port d'armes prohibées, etc.

Pour atteintes aux biens d'autrui, 1101 personnes ont été retenues par la Police pour vols avec violences (59), vols simples (751 dont 18 étrangers), pour recel (77 dont 1 étranger), pour abus de confiance et détournement (103 dont 1 étranger), pour escroquerie (77 dont 4 étrangers) et 34 dont 2 étrangers pour diverses autres infractions, rapporte-t-on.

La Police informe que 355 parmi ces interpellés sont fautifs d'atteintes aux personnes dont 159 pour coups et blessures volontaires, 36 pour homicides involontaires, 32 (dont 1 étranger) pour violences à ascendants, 17 pour viol, 13 pour détournement de mineur, viol suivi de grossesse, 79 pour diverses autres infractions, etc.

