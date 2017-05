Burkina Faso: Réalisation de route - Le Ministre Bougouma exige le respect des délais

Le ministre des Infrastructure, Eric Bougouma, a visité les travaux de construction et de bitumage de la route nationale N°10, Dédougou-Tougan, le mardi 23 mai 2017. Il s'est réjoui du niveau d'exécution des travaux, mais a invité l'entreprise à accélérer.

Un an trois mois, c'est le temps imparti à l'entreprise SOROUBAT pour relier Dédougou, chef-lieu de la région de la Boucle du Mouhoun à Tougan, chef-lieu de la province du Sourou, par le goudron. C'est pour s'enquérir de la qualité du travail notamment, les matériaux utilisés et le niveau d'exécution du chantier que le ministre des Infrastructures, Eric Bougouma, s'est rendu à Dédougou, le mardi 23 mai 2017.

Tout commence par la base-vie de l'entreprise. Là, le ministre a touché du doigt, les conditions de vie et de travail du personnel et vérifié la qualité des matériaux de construction. Un peu plus loin, c'est le processus de nivelage et de terrassement qu'Eric Bougouma a suivi de bout en bout. Sur le pont Mouhoun, c'est la construction du nouvel ouvrage de franchissement que la délégation ministérielle a visitée.

A Douroula, c'est l'état d'avancement des travaux de construction du poste de pesage que la direction de l'entreprise a montré au ministre et à sa suite. A l'issue de cette visite, le premier responsable du département des Infrastructures s'est dit satisfait du déroulement des travaux.

« Nous avons lancé la construction de cette route le 31 mai 2016, les travaux ont commencé après la saison des pluies et aujourd'hui, nous constatons que d'impressionnants travaux ont été effectués sur le terrain. Nous avons aussi vu une entreprise responsable qui a déployé du matériel moderne, du personnel et qui travaille selon une méthode admirable », a-t-il confié.

Toutefois, il s'est inquiété quant à l'installation de la saison hivernale et a invité l'entreprise à s'atteler à la construction de la passerelle sur le fleuve Mouhoun. « Les pluies ont commencé avec déjà des inondations par endroits et nous avons invité l'entreprise à accélérer la construction du pont car une venue d'eau massive pourrait gêner les travaux », a-t-il expliqué.

Et d'assurer la population de Tougan, de la mise en œuvre prochaine de la couche de roulement. Ce, en fonction des différentes autorisations de la mission de contrôle du Laboratoire nationale du batiments et des travaux publics (LNBTP) car a-t-il dit, sur un certain linéaire, l'entreprise a déjà achevé la fondation et même la couche de base.

S'inquiétant également sur les moyens rudimentaires utilisés par le LNBTP dans le test d'humidité, Eric Bougouma a été rassuré par les techniciens quant à la fiabilité de celui-ci.

Une population coopérative

Ce qui est sûr, le ministre a dit attendre l'utilisation de matériaux modernes pour les tests dans la mise en œuvre de la couche de roulement parce que semble-t-il, de nouveaux matériaux ont été acquis dans ce sens. Avec un taux d'exécution estimé à 18%, la construction de la RN10 va contribuer à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique et à l'intégration régionale.

C'est pourquoi le ministre des Infrastructures a insisté auprès de SOROUBAT pour que la qualité et l'organisation observées sur le chantier aillent de pair avec l'accélération. « Les Samo sont pressés de voir le goudron à leur porte.

Nous aussi, sommes pressés d'avoir un ouvrage dans les délais mais qui respeste les normes de qualité requises ». a-t-il soutenu. Pour le directeur des travaux de SOROUBAT, Aymen Selmi, les travaux avancent selon le planning établi et l'entreprise est dans les délais.

Cependant, il a relevé qu'il leur faut renforcer les ateliers afin d'achever les travaux avant la date prévue . Quant aux difficultés rencontrées, il a rassuré qu'elles sont d'ordre journalière dans la mesure où c'est l'enchaînement du travail qui demande de préparer des dossiers, d'avoir les approbations. M. Selmi a d'ailleurs salué la bonne collaboration entre son entreprise et la population.

« Nous avons bénéficié de beaucoup d'appui et de compréhension de la part de la population et elle attende avec impatience que la route soit finalisée », a-t-il indiqué. D'un coût d'environ 24 milliards de francs CFA, ce projet, financé par la Banque islamique de développement (BID) vise à augmenter la croissance économique à travers la construction d'infrastructures économiques.

Il va permettre entre autres de réduire les coûts de transport et assurer une meilleurs qualité de service et de sécurité mais aussi d'améliorer les conditions de circulation des personnes et des biens et de renforcer la capacité de gestion, de planification, de programmation, de contrôle et de régulation du secteur des transports.

Deux visites sont encore prévues avant la réception de l'ouvrage.