Cote d'Ivoire: La solution Magic à la crise ivoirienne

La Cote d'Ivoire vit des heures graves. A travers les revendications salariales des anciens rebelles intégrés dans l'armée ce n'est pas seulement le précédent conflit qui a déchiré le pays que l'on cherche à solder mais une sourde lutte de succession qui se joue entre les plus importants responsables du pouvoir.

Il faut apaiser ce conflit avant que le feu n'embrase le pays tout entier. La diplomatie doit jouer tout son rôle. Mais la réconciliation par la musique vient d'être proposée par le célèbre groupe Magic system. Elle ne doit pas être prise à la légère tant il est vrai que la musique adoucit les mœurs.

Dans leur dernier tube 'Ya Foye' les brillants créateurs ouvrent les oreilles à une profonde réconciliation entre tous les ivoiriens.

Ils partent d'un constat : 'Avant, avant, y'avait pas de problèmes On faisait la fête, on était dans la joie, mais maintenant, tout est mélangé.'

Pour surmonter les cassures du pays, les Magics proposent un programme d'amour.

'Vivons ensemble dans l'amour et la paix Car la liberté n'a jamais eu de prix. Demain c'est loin, donnons-nous la main pour un monde meilleur On ne vit qu'une fois, il faut se réveiller'.

Et d'appeler le peuple à se laisser inonder par l'amour.

'On est tous les mêmes, on a besoin d'amour Vivons ensemble dans l'amour et la paix Car la liberté n'a jamais eu de prix Demain c'est loin, donnons-nous la main pour un monde meilleur'.

Cette grande dose d'amour doit aider le peuple ivoirien à reforger les racines de son unité.

'On sera encore plus fort dans l'unité On ne vit qu'une fois, il faut se réveiller On est tous les mêmes, on a besoin d'amour On est tous des frères'

Voici la solution magique à la crise ivoirienne.