Burkina Faso: Seydou Bouda et Minata Samaté rendent compte du début de leurs missions

Un colloque sous-régional sur le pastoralisme se tient les 26 et 27 mai 2017 à Bobo-Dioulasso,… Plus »

A l'entendre, quand les acteurs économiques ont confiance au modèle économique en marche et à l'environnement, ils s'y engagent sans réserve et la croissance, la prospérité économique sont au bout du chemin.

Au regard de cette mission, a-t-il poursuivi, le chef de l'Etat m'a livré des conseils allant dans le sens d'être le plus possible à l'écoute des pays et d'entretenir des relations dynamiques avec l'ensemble des 23 pays du groupe, de manière qu'aucun Etat ne se sente en marge du fonctionnement du groupe.

Pour lui, l'administrateur représente donc les actionnaires au conseil d'administration de l'institution et participe à la supervision des orientations stratégiques du groupe de la BM. Il se prononce également, a-t-il soutenu, sur les perspectives de long terme et veille à la bonne gestion de l'institution financière.

«C'est la première rencontre officielle avec le Président du Faso. Je suis venu lui rendre compte du début de ma mission et demander son appui et ses orientations en vue de bien conduire mon mandat à son terme», a justifié le représentant du Burkina Faso à la BM.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.