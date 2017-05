Angola: Le MPLA donne la priorité aux pays africains dans les relations bilatérales

Luanda — L'Angola devrait jouer un rôle important en Afrique, en donnant la priorité à l'établissement et à l'approfondissement des relations bilatérales avec les pays voisins et ceux des régions centrale et australe du continent, ce qui contribue à l'élimination des sources de tension et de conflits dans la région des Grands Lacs et Golfe de Guinée.

C'est ce qu'a exprimé le Bureau politique du MPLA dans une note de presse rendue publique mercredi à l'occasion du 25 mai, Journée de l'Afrique.

Dans le document, cette formation politique souligne que l'Angola doit continuer à jouer son rôle principal visant l'éradication de foyers de tension en Afrique et dans les questions de protection et sécurité globale du continent.

Il recommande que la paix soit la première priorité de l'Afrique pour ne pas compromettre le destin commun de ses peuples. « Cet objectif ne peut pas être autre que le développement, le progrès et le bien-être. »

Le MPLA a réitéré sa ferme volonté de continuer à œuvrer au renforcement du rôle de l'Angola dans le contexte africain, fondé sur des intérêts nationaux, élaborant et en rendant intelligible la vision stratégique du pays sur le continent africain.

« Le Bureau politique du MPLA se félicite de la nation angolaise et de tous les peuples du continent africain, à l'occasion de la célébration de la Journée de l'Afrique. Une salutation spéciale est adressée à l'Union africaine, l'organisation supranationale du continent dédiée à l'intégration politique et économique des peuples africains et au renforcement de la coopération entre ses Etats membres», lit-on dans la note.