Angola: Lunda Sul - Le pays a des conditions pour diversifier son économie

Saurimo — Le ministre angolais du Commerce, Fiel Constantino, a déclaré mercredi à Saurimo (Lunda Sul), que l'Angola avait des conditions humaines, techniques et matérielles pour diversifier son économie.

Se confiant à la presse à la fin d'une visite à la Société minière de Catoca, la plus grande compagnie de diamant de l'Angola et la quatrième dans le monde, le ministre a dit que, outre le pétrole, le pays avait d'autres ressources naturelles importantes et des facteurs de production encore à explorer.

Il a ajouté que l'Angola possédait des vastes étendues de terres arables, des grandes réserves de minéraux solides, du potentiel d'eau, des sites touristiques et une main-d'œuvre abondante qui pouvaient assurer l'accélération de l'économie.

« Il y a plusieurs façons de diversifier l'économie de notre pays et l'exploitation minière est un exemple, car en dehors de Catoca, il existe encore de nombreux domaines à explorer à l'est du pays et je félicite la Société minière de Catoca qui fait ce travail», a-t-il souligné.

Le ministre angolais du Commerce a ajouté qu'avec les investissements qui étaient faits dans le secteur minier, l'Angola pourrait avoir dans un avenir très proche, une économie stable et non dépendante du pétrole.