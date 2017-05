Cameroun: Des élèves en possession de pointes d'ivoire et une kalachnikov à Moloundou

En l'espace de deux ans, des centaines de pointes d'ivoire, des armes de guerre et des milliers de munitions ont été saisis lors des différentes opérations de lutte anti-braconnage menées par les éco-gardes du ministère des Forêts et de la Faune, appuyés par l'armée camerounaise.

D'après une note d'information adressée à la hiérarchie militaire camerounaise, ce cultivateur âgé de 32 ans est auxiliaire de la police congolaise dans cette zone frontalière. Ce dernier, apprend-on, serait le commissionnaire principal de Urbain Bekola alias «Mayala», un célèbre trafiquant d'armes d'origine congolaise, installé depuis un certain temps à Bélozo, une localité congolaise frontalière d'avec le Cameroun. «C'est un homme spécialisé dans la fourniture d'armes et munitions de guerre», rapportent nos sources. Lors de son audition, Urbain Bekola alias «Mayala» a avoué «qu'il était commissionné par son «Boss» aux fins de venir remettre trois chargeurs aux élèves du lycée bilingue de Moloundou, les nommés Alexis Bépoundé et Arnaud Zékou Bel, puis récupérer une somme de 470 mille Fcfa». Une enquête est actuellement en cours.

