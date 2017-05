Cameroun: Minute par minute dans le train de la mort du 21 octobre 2016

Ne nous posons plus la question de savoir combien de mort nous avons aujourd'hui 24 mai, un jour après la sortie du rapport d'enquête diligentée par le Chef de l'Etat après le terrible accident ferroviaire du 21 octobre 2016 à « Eséka ».

Seul la liste des indemnisés nous le dira et fixera tout le monde, les bien-pensants et les dupes. Je me suis demandé ce que les uns et les autres ont vécu dans ce train, que faisait-il avant son déraillement ? Vous avez sans doute compris mon intérêt qui naît de mon angoisse métaphysique diront certains mais que non ! Simple question sociologique mais si vous voulez disons psycho-sociologique. L'individu que je suis, fait-il la société, est-ce la société qui fait l'individu ou tous les faits sociaux reposeraient-ils sur l'interaction de l'un sur l'autre ?

Certain ont quitté leur domicile ce vendredi pour rejoindre une épouse à Douala et y passer ensemble la fin de la semaine, d'autres y allaient simplement pour la journée, quoi que l'heure de départ ne leur permettait pas d'envisager un retour sur la journée. D'autre y allait simplement comme ça, c'est-à-dire pour rien, pour être au milieu des voyageurs qui eux avaient à faire dans la capitale économique quoi que ! Rien ne dit que tous ces voyageurs allaient sur Douala. Une chose est certaine aujourd'hui très peu y sont arrivés, d'autres plus chanceux n'ont pas quitté la gare d'Elig-Essono Yaoundé, pour une grande partie le voyage s'est achevé à Eséka sans espoir qu'il puisse continuer un jour et connaitre son terne sinon dans le souvenir des vivants.

Comme c'est surprenant tout de même, les hommes ne peuvent prendre conscience d'eux-mêmes qu'à partir du moment où ils se comparent aux individus de cultures différentes ! Je tiens cette idée de Marcel Mauss, ce que l'individu connaît de lui-même, il ne peut le connaitre que par rapport à ce que les autres lui renvoient comme image de lui-même, c'est-à-dire par rapport à ce qu'ils ont de différent de lui. Ces hommes, ces enfants, ces femmes, des valises, des cartons des sacs enfermés dans cette ferraille roulante, que me disent-il de moi ? Puis-je être là à la chute finale ? Pour sentir leur cœur battre pour la dernière fois avant de s'arrêter définitivement ? Et ce sang qui coule, a-t-il une odeur ? Et ces cris de femmes qu'on « viole », de ces enfants qui croisent la mort dans leur sommeil et dans les bras de leurs parents, que me disent-ils ?

Nous sommes le vendredi 21 octobre 2016, il est 12h 29 quand les premières photos commencent à circuler sur les réseaux sociaux. La bourgade d'Eséka jadis lieu prospère des marchands de cacao et d'huile de palme pendant la période allemande mais tombée depuis en ruine refait soudain parler d'elle. Est-il possible de dire où est la vérité dans toutes ces déclarations ?

Ce qui commence comme une banale rupture de pont sur l'axe Yaoundé Douala au niveau de la petite rivière Manyaï, village éponyme dans l'arrondissement de Matomb dont la largeur n'excède pas 4 m, à 68 km de Yaoundé, le vendredi 21 octobre 2016 vers 4 heures du matin, culminera quelques heures plus tard en une catastrophe ferroviaire d'une rare violence. Les populations d'Eséka seront témoins des scènes d'horreur, des humains déchiquetés par l'accident, les cadavres entassés comme des fagots de bois, des ministres qui viennent s'y pavaner aux bras de leurs maitresses journalistes en décolleté et qui redécolleront pour Yaoundé sans avoir pris un seul blessé dans leur hélicoptère...

Toute la nuit de vendredi à samedi, ce sont, des scènes d'horreur dignes d'un tableau de Bosch, une « nuit de l'Apocalypse », pour reprendre les termes d'un observateur du lieu de cette hécatombe. Quelqu'un a-t-il pensé apporter une couverture aux blessés ? A ouvrir sa case pour ce malade au regard hagard ? A-t-on consulté le mbombog du coin ? Pour lui dire quoi ? Dans la localité il y a un iman un évêque, un diacre. Qu'on-t-il fait ? Non je ne fais le procès de personne, j'essaye de vivre les derniers instants de ce peuple de voyageurs dans les âmes sont en errance et les corps déchiquetés et ou écrasés.

Le chef de l'Etat Paul Biya est absent du pays. Le premier ministre Yang Philémon est muet comme une carpe. Le ministre des transports Alain Edgard Abraham Mebe Ngo'o qui croit que son heure a sonné, prend les choses en mains. Il convoque les journalistes, fait des déclarations, peut-être un peu trop : « ... au niveau du ministère des transports et ferroviaire, la capacité des trains a été significativement renforcée. Les trains numéro 152 de 10h 25 en provenance de Yaoundé et à destination de Douala, et numéro 153 de 14h 45 en provenance de Douala et à destination de Yaoundé ont été équipés de 8 voitures supplémentaires, qui ont offert une capacité additionnelle de 680 places par train, soit au total 1336 places. J'ai prescrit à la Camrail compte tenu de la gravité de la situation, de mettre en œuvre des mesures spéciales additionnelles pour accroître la capacité de ce train. » [Extrait du journal de 13h du vendredi 21 octobre 2016 à la CRTV radio].

Que s'est-il passé dans ce carré de 1700km² entre 4h du matin et 13h au moment où le ministre fait sa communication au journal parlé de 13h de la CRTV ?

Dès 8h30 du matin, le ministre des transports a réuni l'ensemble de son cabinet afin de trouver une solution de crise à ce simple effondrement du pont sur la rivière Manyaï signalé à 4 reprises sur 4 semaines par le sous-préfet de Matomb au préfet d'Eséka qui lui-même en aurait informé sa hiérarchie à Yaoundé. Cela veut dire que, par voie hiérarchique, le gouverneur de la région du Centre en aurait été informé. Seulement, Joseph Otto Wilson est décédé à Paris le lundi 24 octobre 2016 après un mois d'évacuation en France. Le secrétaire général de la province chargé de la gestion des affaires courantes a-t-il tenu compte des signaux d'alarme du chef de terre de Matomb ? Nul ne le saura puisque jusque qu'à ce jour, la région capitale du Cameroun n'a toujours pas de gouverneur de région et il est impossible au service du courrier de la région de mettre la main sur les notes du sous-préfet de Matomb.

Qu'à cela ne tienne, dès 10h45, le ministre des travaux publics monsieur Emmanuel Nganou Ndjoumessi décide sans consulter le premier-ministre du reste absent de Yaoundé de déplacer sur les lieux son secrétaire d'Etat et de nombreux ingénieurs de travaux. Constant Zeh donne la parole tour à tour à Vincent de Paul Atangana envoyé spécial de la CRTV, au ministre des transports et enfin au ministre des travaux publics Emmanuel Nganou Ndjoumessi. L'envoyé spécial de la CRTV à Matomb à 68 km de Yaoundé et à 34 km d'Eséka, ne mesure pas encore l'ampleur du drame, il semble ne pas être au courant et respecte la ligne éditoriale de la CRTV qui est de consolider à tout vent et à tout moment la position du gouvernement.

Il est essentiel de rappeler ici qu'au sortir de la période coloniale, l'Etat a hérité des organes de presse des colons d'hier et leur a confié un rôle d'information et de communication en direction des citoyens. Mais il s'agit surtout de faire la propagande de l'action gouvernementale ; aussi, l'accident ferroviaire ne figure pas dans les titres du journal de Constant Zeh. Il parle cependant en premier de l'impossibilité de joindre Yaoundé et Douala par la nationale N°3 et la faute est attribuée à « l'effondrement d'un pont sur la rivière Manyaï dans l'arrondissement de Matomb. » Mais l'information la plus importante et celle que la CRTV souhaite que les Camerounais retiennent est aussi donnée par Constant Zeh : « le ministre Emmanuel Nganou Ndjoumessi a dépêché sur place des entreprises de BTP. » Il annonce ensuite que les auditeurs écouteront le ministre des travaux publics mais aussi celui des transports Edgard Alain Abraham Mebe Ngo'o sur les « mesures prises par son département ministériel. » Cet ordre sera inversé pour écouter en premier le ministre des transports.

13h33, Vincent de Paul Atangana depuis Matomb intervient au journal et dit ceci : « Constant Zeh, les eaux qui débordent, hier titre d'un ouvrage, aujourd'hui triste réalité, le cours d'eau appelé Manyaï dans le village éponyme arrondissement de Matomb a reçu cette nuit plus d'eau que d'habitude et les buses métalliques déjà fragiles du fait de l'érosion et de la rouille ont tout simplement lâché. Le remblai de terre tout autour ayant été emporté par la puissance du torrent, le bitume est resté suspendu dans le vide. Vers une heure du matin, un transporteur est passé en force alors que la population avait déjà signalé le danger. Un camion de couleur blanche a voulu l'imiter dans sa fourberie, ce dernier est resté suspendu, le train arrière cassé, on a craint à un moment que ce camion ne se retrouve dans le cours d'eau puisque toutes les 30 minutes le bitume en dessous s'effondrait. [... ] on évoque aussi la mise en place de ce que les spécialistes appellent un tablier de fortune [... ] »

Lorsque Vincent de Paul Atangana rend le micro à Yaoundé, il est 13h 36mn et 42 secondes. Non loin de Matomb, à Eséka pourtant un autre drame se joue dans l'indifférence de tous. Sauf pour un journaliste de la chaîne de télévision Equinoxe Yannick Mbazoa à 12h 29, le journaliste publie sur sa page Facebook l'information suivante : « déraillement du train à la gare d'Eséka, vraiment tout va mal », information qu'il va modifier à 13h 11 certainement après avoir écouté le ministre des transports. Il écrit alors : « pas de déraillement. » La photo qui illustre son post est cependant la photo d'un déraillement qui a eu lieu il y a quelques années au Cameroun au lieu-dit Obobogo dans le 3ème arrondissement de Yaoundé.

15h 12 sous le post de Yannick Mbazoa, Maitre Krys Tobie réagit en disant : « le train parti de Yaoundé à 10h a déraillé à Ezéka il y a 45 mns bilan attendu ».

Le ministre des transports au journal de 13h a apporté un démenti à la rumeur annonçant un déraillement à Eséka. Le ministre parle d'une rumeur qui circulerait depuis 8h du matin c'est-à-dire avant même que le train en partance de Douala n'ait quitté la gare de Yaoundé. Cette affirmation du ministre est en contradiction avec la première image visible sur les réseaux sociaux. Ce qui semble plausible et que le ministre des transports refuse d'admettre c'est que son entretien devant être diffusé au journal parlé de la CRTV à 13h a été enregistré entre 10h et 12h29 heure à laquelle la première image et l'annonce du déraillement apparaissent dans les réseaux sociaux.

Que dit le ministre au journal parlé de 13h de la CRTV ?

« Je voudrais saisir cette occasion mesdames et messieurs pour apporter un démenti catégorique à une information (... ) [mot coupé au montage] actuellement en circulation dans les réseaux sociaux et qui fait état d'un déraillement du train voyageur qui serait survenu ce même jour. Naturellement nous comptons sur le civisme et l'esprit patriotique de nos compatriotes que nous voulons assurer ici de toute notre détermination à faire en sorte que ce problème soit rapidement résolu et que parallèlement ils puissent n'est-ce pas effectuer leurs déplacements entre Yaoundé et Douala dans les conditions acceptables. »

Guillaume Dika coordonnateur Camrail Centre prend la parole au micro de Denise Kembi journaliste à la CRTV, il est 13h 37 mn et 56 secondes. « Nous avons ajouté 8 voitures dans la rame du train 152, lui-même offrait déjà une capacité de 656 places, nous nous retrouvons avec 1306 places. On a estimé qu'il fallait absolument faire quelque chose pour les voyageurs qui affluaient. » Prévu pour 10h 25 c'est finalement à 11h 15 que le train intercity n°152 va quitter la gare voyageur de Yaoundé.

La rame ou la locomotive dont parle monsieur Guillaume Dika date de 1975 d'après les informations prises à la SNCF de France, les 8 voitures ajoutées viennent de Chine. C'est une première pour le Cameroun et rien ne certifie que le les rails sont adaptés à ce mélange. Guillaume Dika annonce une concertation avec le ministre des transports qui lui-même est signalé à la gare ferroviaire. Quand Edgar Alain Abraham Mebe Ngo'o prend la parole il est 13h 38 et 08 secondes.

Le ministre des transports parade dans sa fonction et dans son vocabulaire : « Bonjour monsieur Atangana, bien, je dois préciser que suite à l'effondrement que nous avons enregistré au point kilométrique 68, le ministère des transports a pris d'importantes mesures, non seulement à la gare ferroviaire de Yaoundé mais au niveau des autres modes de transport qui sont concernés. Et je voudrais préciser que l'axe dont il est question est névralgique parce que... en plus de nos propres populations, cet axe dessert également les pays amis de l'hinterland qui sont la République Centrafricaine et le Tchad. Je précise également que les mesures prises niveau du ministère des transports le sont concomide (sic)... concomitamment et en étroite collaboration avec le ministre des travaux publics qui lui s'investit n'est-ce pas à résoudre le problème sur place en terme de génie civil, il étudie aussi la possibilité de pratiquer une voie de contournement. Au niveau du ministère des transports, ferroviaire la capacité des trains a été significativement renforcée.

Les trains n°152 de 10h 25, en provenance de Yaoundé et à destination de Douala, et n°153 de 14h45 en provenance de Douala et à destination de Yaoundé ont été équipés de 8 voitures supplémentaires qui ont offert une capacité additionnelle de 680 places par train soit un total 1336 places. J'ai prescrit à la Camrail compte tenu de la gravité de la situation, de mettre en œuvre des mesures spéciales additionnelles pour accroître la capacité de ces trains. Je précise également que le Délégué Général à la Sureté Nationale avec qui nous travaillons également en étroite collaboration, a pris des dispositions appropriées pour renforcer la couverture sécuritaire de ce service spécial. Au niveau des transports aériens et particulièrement de la Camer-co, nous avons prescrit la densification des dessertes aériennes à la fois par Boeing 737 à partir de 14h 30 et des avions de type MA60, qui font des rotations entre Douala, Bafoussam et Yaoundé et retour. »

Le 21 novembre, soit un mois après la catastrophe, Benoît Essiga, expert ferroviaire rend public un rapport d'expertise qui incrimine lourdement le groupe Bolloré. Le train

circulait avec une surcharge de 25 tonnes, un système de freinage défaillant, l'expert note aussi la passivité du conducteur qui n'a pas su montrer le danger à sa hiérarchie. Trois autres rapports auraient été aussi remis au premier-ministre chef du gouvernement camerounais mais ils n'ont pas été rendus publics.

7 mois après cette catastrophe, le peuple a enfin eu le rapport tant attendu. Nous avons demandé, nous avons saisi le Chef de l'Etat depuis Genève en Suisse pour lui demander une enquête transparente, il nous a entendu ! Soit ! Mais nous avons découvert les résultats de cette enquête comme tous les camerounais contribuables et non contribuables à travers un communiqué de 4 pages volantes portant la signature du Secrétaire Général de le Présidence de la République. Cette fois il a signé en son nom propre et non plus par délégation comme autrefois. Quoi que ! Beaucoup se demandent encore en cette mi-journée si le Chef de l'Etat est vraiment celui qui a rendu ce rapport public. Ils sont ainsi les camerounais, ils se méfient de tout et de tout le monde mais bon, c'est une boîte de pandore que nous n'ouvrirons pas... Mais il est important d'examiner, de nous attarder sur les déclarations du ministre des transports afin de les rendre compréhensibles pour le commun des Camerounais.

Ainsi quand le ministre dit : « Les trains n°152 de 10h 25, en provenance de Yaoundé et à destination de Douala, et n°153 de 14h45 en provenance de Douala et à destination de Yaoundé ont été équipés de 8 voitures supplémentaires qui ont offert une capacité additionnelle de 680 places par train soit un total 1336 places », deux choses sont à retenir ici, même si elles ne sont pas dans l'esprit du ministre des transports, elles vont alimenter les suspicions.

La première c'est le calcul que fait le ministre des transports. 680 multipliés par 2 font bien 1360 et non 1336 personnes. Le différentiel de 24 personnes est énorme et les Camerounais se demandent encore aujourd'hui pourquoi ces 24 personnes ont été soustraites du calcul du ministre.

Le second élément et qui n'est pas le moindre, nous verrons son importance plus tard réside dans le fait que le ministre associe à plusieurs reprises les trains n°152 de 10h25, en provenance de Yaoundé et à destination de Douala et le train n°153 de 14h45 en provenance de Douala et à destination de Yaoundé.

Dans un premier temps, l'on serait tenté de croire et même d'accepter que dans l'ensemble des deux trains nous avons 1336 passagers, mais que non, car le seul train accidenté c'est bien le train n°152 de 10h25 en provenance de Yaoundé et à destination de Douala. Que ce train ne transporte pas 680 passagers ! Le rapport de monsieur Benoît Essiga (p.18) dit que selon le constructeur, les voitures de première classe sont dotées de 64 places et les voitures de seconde classe de 88 places. Le train n°152 était donc composé suivant toutes les déclarations de 17 voitures, 2 de première classe et 15 de seconde classe pour un nombre de passagers sans surcharge de 1448 passagers donc 128 en première classe et 1320 en seconde classe.

De nombreux survivants ont parlé de surcharge du train certainement en bagages et certainement en voyageurs et le rapport de monsieur Benoit Essiga parle (p.14) de 675 tonnes au lieu de 650 tonnes soit une surcharge de 25 tonnes. 20 personnes, enfants et adultes font une tonne, on pourrait aussi penser que cette surcharge relève des bagages des passagers.

L'heure du déraillement

Comme nous l'avons indiqué en nous référant à la première annonce sur le réseau social Facebook, l'accident aurait eu lieu à 12h 29, pour le ministre à 13h00 et pour Benoît Essiga à 12h45, soit un différentiel de 16 minutes qu'il faudra essayer d'expliquer aux usagers. Bon eux ils sont dans le train, écoutent la musique, se partagent une cuisse de poulet, une fille a sa tête sur l'épaule de son conjoint d'un jour, et Kopo se prête au jeu des selfies. Pourtant une vidéo est sortie de cette ferraille et indique dans les cris, les pleurs, les hurlements qu'il est bien 12h29. Je retourne encore entre mes mains ce téléphone portable comme vous sentir partir pour toujours son propriétaire. Allez ! laissons-le partir.

L'errance des morts

Le terme même d'« errance » a une double signification : « ne pas trouver son chemin dans l'espace terrestre et s'égarer dans son espace psychique, des actions qui se télescopent dans le même concept ». Mais cette double signification traduit mieux l'observation que nous faisons des événements survenus à Eséka le 21 octobre 2016 et qui marquent à jamais la mémoire collective des Camerounais malgré l'insécurité « épistémologique ». En effet, tout semble mis en place afin de ne point clarifier et ou qualifier les événements de cette journée à Eséka. Pas d'émotion collective, pas de nombre exact de passagers, pas de nombre exact de décès (le chiffre de 78 morts étant contesté par les survivants), l'heure exacte du drame est inconnue et les responsabilités des uns et des autres ne sont point rendues publiques. Si enfin la CAMRAIL ! Voilà pourquoi l'errance des morts ici traduit le règne du vide, des morts qui ne peuvent point reposer en paix parce qu'ils ne sont nulle part et surtout ne sont point reconnus comme morts.

Il n'y a certainement plus personne qui veut connaître la vérité sur les événements de cette journée, il existe cependant des familles, des épouses, des enfants, des époux qui sont se réveillent en sursaut dans la nuit en espérant le retour d'un des leurs disparus le 21 octobre, non déclaré mort et cependant pas vivant. Les médias, le rapport de ce 23 mai 2017 semblent donc participer du refus du système gouvernant camerounais à intégrer dans son espace domestique les morts du déraillement du train 152 d'Eséka du 21 octobre 2016. Oui il y a le milliard pour effacer le sang ! Il oblige donc, comme ce fut le cas hier avec les morts de la guerre d'indépendance, les morts encombrants à vivre hors de la société nationale, les intégrer mettrait le système gouvernant en face du miroir althussérien.

La pluie s'est brusquement arrêtée à Eséka, les traces de sang teintent encore la terre rouge et noire de cette petite bourgade. Le train train quotidien a repris ses droits de cité et l'on entend au loin le train qui siffle et une grand'mère, mbombo lève les yeux vers le ciel « Machin a nlo'o » pour dire le train arrive. Il n'a pas d'yeux, il transporte des billes de bois qui vont au port de Douala avant une destination finale loin de nos forêts et de ses populations en guenille. Les séances d'exorcisme à ciel ouvert n'ont pas chassé le mal qui rode, qui épie avant de fondre sur leur broie qui n'est autre que cette population.

L'establishment doit comprendre que le peuple ne se nourrit pas toute du milliard qui va au morts d'Eséka, du saupoudrage de petites annonces sans lendemain, que la construction d'un pays est un programme et comme tout programme il comporte deux phases : la conception et l'application. S'il n'y a pas de lineanta, il n'y a d'instrumentum laboris et au final on ne saurait avoir d'aggiornamento. Monsieur le Président, vous ne devez pas banaliser l'inconscient collectif, ce sera alors le meilleur moyen d'exclure à tout jamais les morts et de zombifier les vivants. Circulez ! Il ne s'est rien passé à Eséka !