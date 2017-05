Afrique de l'Ouest: SOS Sahel veut faire de la région une grande puissance économique mondiale

Après 40 ans d’existence, SOS Sahel revoit ses ambitions à la hausse pour la région. Elle veut faire de la région une puissance économique mondiale en contribuant à endiguer la faim à l’horizon 2025 et donner des moyens de développement à la population sahélienne.

SOS Sahel veut contribuer à endiguer la fin à l’horizon 2025 et en faire une puissance économique mondiale. Le président de SOS Sahel International France, M. Philippe Lecomte, l’a fait savoir dans le cadre d’un Gala de Bienfaisance organisé le mercredi 24 mai 2017 à Dakar. Cet événement parrainé par l’ancien président du Sénégal, M. Abdou Diouf, a été organisé en marge des Africa Days de SOS Sahel.

Une option qui renvoie aux causes ayant poussé à la création de cette organisation internationale en 1976 au Sénégal, à la suite d’une période de sécheresse extrême qui touchait l’ensemble des pays du Sahel.

Cette organisation non gouvernementale internationale compte réaliser cet objectif ambitieux à travers trois domaines de prédilection à savoir la lutte contre la malnutrition, l’instauration de la résilience, investir dans l’agriculture durable et l’écologie mais aussi œuvrer pour une croissance inclusive partagée.

Un objectif réalisable aux yeux de M. Pédro Diouf, fils et représentant du parrain à cet événement. A son avis, SOS Sahel a exercé pendant 40 ans dans onze pays de la bande saharienne, allant du Sénégal à Djibouti, sans aucune ride. Ce qui, à son avis, augure une quête de pérennisation des actions.

De manière directe, l’ONG considère avoir touché plus de 10 millions de personnes et 50 millions de manière indirecte sur la bande saharienne.

A en croire son président, les contributions annuelles tournent en moyenne autour de 30 millions d’euros, en fonction des périodes et des besoins. Ce qui, à son avis, fait une enveloppe globale qui avoisinerait plus 150 millions d’euros en 40 ans d’activité.

Ce qui, de l’avis du ministre de la culture et de la communication du Sénégal, Mbagnick Ndiaye, montre le courage, l’opiniâtreté et la vision de SOS Sahel qui a permis de donner de l’espoir à une partie de la population africaine longtemps frappée par des crises et la famine.

Avant de lancer : « On souhaite que SOS vive encore 40 ans pour soulager une bonne partie de la population africaine ».

Au-delà des discours, les nombreuses réalisations de SOS Sahel ont été artistiquement présentées par la troupe de théâtre Les Jeunes de la Banlieue dakaroise.

Ce qui sera poursuivi de façon plus développé dans un film institution projeté devant un public acquis à la cause défendue par cet organisme non gouvernemental.

Les initiateurs ont joint l’utile à l’agréable avec une soirée de Gala animée par des artistes de renom tels que Nayanka Bell, Baaba Maal, Ismaïla Lô, Cheikh Tidiane Seck, accompagnés par l’Orchestra Nationale du Sénégal. A cela s’ajoutent les prestations de l’humoriste sénégalais Samba Sine alias Koutia, le slameur Fary

Le must de la soirée a été le défilé de mode mené par la styliste sénégalaise Oumou Sy qui a gratifié le public de sa collection Anaconda, retraçant une partie de l’œuvre de Léopold Sédar Senghor, fondateur de SOS Sahel.

Pour rappel, cette soirée de Gala a clôturé la célébration du 40ème anniversaire de SOS Sahel. Le moment était également de rendre hommage à l’initiative 2025 pour la Sécurité alimentaire et nutritionnelle lancée lors de la Journée de l’Afrique 2016.

Lors de la conférence de presse tenue auparavant, M. Philippe Lecomte rappelle aux hommes de média que l’initiative 2025 pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle portée par SOS Sahel propose des solutions concrètes pour éradiquer durablement la faim.

Selon lui, le Sahel est au cœur des enjeux mondiaux avec un bassin démographique majeur et terre de richesse, il porte en lui les atouts pour répondre au challenge de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

SOS Sahel intervient sur de grands projets financés par l’Agence Française de Développement (Afd), la Banque Mondiale, l’Union Européenne, l’USAID, mais également de grandes entreprises françaises internationales.

Son modèle est de faire travailler les Sahéliens. « On est là pour éduquer et faire faire. Ce sont les Sahéliens qui ont le destin de leur pays ».

Avant d’ajouter qu’en accord avec les objectifs de l’Union Africaine et de l’Organisation des Nations Unies, l’initiative de SOS Sahel permet de valoriser les potentiels des terres arides et de transformer ainsi les défis du Sahel en de réelles opportunités pour assurer aux populations les plus vulnérables du monde une vie meilleure.

« Pour l’avenir de notre planète et des Sahéliens, il est urgent d’agir aujourd’hui », lance-t-il.