Ile Maurice: Attentat de Manchester / Études - La destination Angleterre compromise?

En outre, on explique que même si ces attentats dissuadent les étudiants mauriciens, cela ne fait qu'ajouter au désintérêt déjà existant envers l'Angleterre. «Au Canada et en Australie, les étudiants peuvent s'y établir. Chose qui n'est plus possible en Angleterre», confie notre source de Campus Abroad.

Or, le responsable de Campus Abroad souligne qu'il ne faut pas s'attendre à un changement radical. «Le marché pour le Royaume-Uni est en baisse. Ce ne sont pas ces attentats qui causent cela.» Avis que partage Audrey Ah- Keng, ancienne étudiante en droit à l'université de Manchester. «À mon époque, nous pouvions compter plus d'une centaine d'étudiants.»

«Il y a des parents qui sont inquiets lorsqu'il s'agit de choisir des régions d'études à l'étranger», affirme une source de Campus Abroad. D'ailleurs, il y a des cas où des parents ont rejeté une option parce que la région où se trouve l'université est «dangereuse». Mais souvent, les parents ont peur des séquelles d'un attentat. «Les Mauriciens from Asian communities sont souvent inquiets puisqu'il peut y avoir des discriminations et des préjudices contre eux après ce genre d'attaque.»

Hélas, la ville a été le théâtre d'un attentat suicide le lundi 24 mai. Bilan : 22 morts et une soixantaine de blessés. L'auteur de cet attentat-suicide a été identifié. Il s'agit de Salman Abedi, selon des médias britanniques. Comment les Mauriciens qui s'y trouvent vivent-ils cet attentat ? Et qu'en est-il des jeunes qui comptent s'y rendre pour leurs études?

La vie est «agréable» et «dynamique» à Manchester. D'ailleurs, l'université de la ville compte aujourd'hui 54 Mauriciens. «Les étudiants y vont surtout pour son école de médecine et sa faculté de droit», avance un responsible de Campus Abroad, centre spécialisé dans l'enseignement supérieur à l'étranger.

