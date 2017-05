Ile Maurice: Questions à... Vinod Appadoo - «Il y a un acharnement contre moi»

Je suis entièrement satisfait. Je tiens d'ailleurs à rendre hommage à mes officiers qui travaillent d'arrache-pied pour que l'on puisse contrer le trafic de drogue en prison. Depuis que je suis en poste, il n'y a plus de place pour les gens paresseux et corrompus. D'ailleurs, nous allons bientôt recruter 75 personnes pour mieux mener ce combat.

Il y a un acharnement contre moi à cause de la Bank Allowance. Ils n'ont pas été payés et le compte s'élève à plus de Rs 40 millions pour l'année financière. C'est faux de dire que je refuse de les rencontrer. Je suis disposé à entendre leurs griefs. C'est également faux de dire que je ne suis pas un homme de terrain. Je vous demande de venir à la prison pour constater de visu le travail que je fais. Mo pou zer prizon kouma mo anvi zéré. Je suis un homme de principes.

(Furieux) C'est quoi leur problème ? Ils sont à la retraite et ils étaient des gardiens de prison paresseux. C'est normal qu'ils aient une dent contre moi, surtout Jackie Kamanah. Je lui avais donné des responsabilités additionnelles en le transférant à la prison de Beau-Bassin, mais il s'est enfui et maintenant il prétend tenir les intérêts de la prison à cœur.

