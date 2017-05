Afrique du Sud: Vol Maurice-Cape Town - Un Airbus 340 d'ici décembre

Dévoiler les attractions, offrir des forfaits et des avantages aux passagers mauriciens. Tel est l'objectif de l'axe de coopération entre Maurice et Cape Town. L'autorité touristique de Cape Town, des cadres d'Air Mauritius et des opérateurs étaient face à la presse le mercredi 24 mai en ce sens.

Air Mauritius envisage de mettre au service de sa clientèle l'Airbus 340 pour la destination sud-africaine. Cette démarche sera mise en œuvre en période de pointe soit en décembre. La compagnie nationale d'aviation compte actuellement trois vols hebdomadaires vers Cape Town, desservis par l'Airbus 319 qui ne peut transporter que 120 passagers.

Point de transit

«Maurice est un point de transit entre la Réunion, Rodrigues, l'Inde et l'Australie et Air Mauritius est la seule ligne d'aviation qui opère vers Cape Town. Si le trafic se développe, on ajoutera des vols additionnels et on introduira l'Airbus 340 durant la période pointe pour couvrir la capacité», a expliqué Raj Deenanath, le vice-président du Sales Support and Distribution de la compagnie aérienne nationale.

Toutefois, il a aussi précisé qu'aucun tarif promotionnel n'est à prévoir en juillet, août, novembre, décembre et janvier.

Remboursement à 50 % des billets d'avion

Prem Sewpaul, vice-président de la Communications and Corporate Affairs, a, lui, rappelé les activités prévues pour les 50 ans d'Air Mauritius cette année. Outre les compétitions sur les réseaux sociaux et plateformes électroniques, les passagers de MK auront la possibilité de participer à un tirage au sort entre le 15 mai et le 14 juin. Les gagnants verront leurs billets d'avion remboursés à 50 %. Des visites et des surprises seront au rendez-vous pour les étudiants.

Prem Sewpaul a aussi rappelé que la compagnie aérienne a fait «des investissements sans précédent dans la flotte». Air Mauritius projette d'introduire huit Airbus A 350 à l'horizon 2023. D'ici la fin de l'année, deux Airbus A350 seront dans opérationnels. Une remise à niveau des cabines existantes fera aussi partie des investissements en 2018.