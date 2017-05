Sénégal: Diagnostic de la "complexité" interrelationnelle entre l'AIBD et son territoire d'influence

Saly-Portudal (Mbour) — Aïssatou Thioubou, directrice environnementale et sociale de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) a fait part, mercredi à Saly-Portudal (Mbour), d'une "grande complexité des interrelations" entre la nouvellle structure et son territoire d'influence.

"Autant l'aéroport a des impacts sur les communautés voisines, sur son territoire d'influence, autant le comportement de ces communautés, les activités, les politiques, entre autres, ont également une influence sur l'exploitation durable de cet aéroport-là", a indiqué Mme Thioubou.

Elle en déduit qu'il est "extrêmement" important de définir "ces interrelations-là, les comprendre et les maîtriser".

Aïssatou Thioubou s'exprimait à Saly-Portudal (Mbour, ouest) à la fin des travaux d'un atelier de concertations avec les élus des communes voisines de l'AIBD et des représentants des services étatiques impliqués dans le projet aéroportuaire.

Il s'agissait de les sensibiliser sur les enjeux socio-économiques et environnementaux ainsi que les défis territoriaux de ce nouvel aéroport qui occupe une superficie de 4500 hectares.

La responsable à l'AIBD y faisait une présentation sur "les défis territoriaux et la place des collectivités locales dans la gestion du territoire aéroportuaire".

"On a un territoire de très grande complexité parce que, non seulement, on a une forte présence des populations, mais également on a beaucoup d'activités

socio-économiques et des zones naturelles qui sont là", a-t-elle fait relever.

Mettant en exergue les impacts sur les plans démographique et urbanistique, Mme Thioubou a signalé que l'AIBD va provoquer un afflux de populations en plus des 5000 personnes qui viendront y travailler et loger dans ses alentours.

"Cela va entraîner une expansion urbaine avec un agrandissement certain de la plupart des collectivités locales des départements de Mbour, Dakar et Thiès" a dit Mme Thioubou.

Elle rappelle que le schéma directeur du plan d'aménagement urbain réalisé par la direction de l'urbanisme et de l'architecture prévoit la modernisation des zones d'habitat ceinturant l'aéroport afin qu'il y ait un "cadre de vie en adéquation avec ce que l'Etat a fixé en matière d'habitat".

Dans cette optique, Aïssatou Thioubou appelle à ne pas écarter une possible apparition de bidonvilles dans la zone aéroportuaire.

C'est d'autant possible que, selon elle, "certaines personnes qui n'auront pas les moyens de trouver un logement régulier s'organiseront pour qu'on en arrive à la création de bidonville autour de ces villes et autour de l'AIBD".

Au plan socio-économique, les activités de cet aéroport vont permettre l'émergence de nouvelles activités économiques ainsi que la diversification des emplois, a fait remarquer Mme Thioubou.

Elle a appelé de ce fait à "la préservation et la valorisation" du domaine aéroportuaire afin d'en faire "un territoire géographique, une zone socio-économique pensée et cohérente".

Il s'agira également de faire de l'AIBD "la vitrine de la culture locale, avec la valorisation du patrimoine naturel et préserver les paysages authentiques" a souligné sa directrice environnementale et sociale.