Angola: La production de farine de blé dynamise l'industrie boulangère

Il a révélé que l'AIPPA avait des affiliés qui sont des petits agriculteurs de blé, avec de petits moulins qui ne nécessitent pas d'électricité ni carburant et produisent trois à quatre tonnes par jour, et une fois aidées, ils augmenteront leur production.

Selon lui, il y a un long chemin à parcourir et que les investissements ne doivent pas rester seulement dans les grandes usines, mais aussi dans les petites et moyennes usines, pour la promotion de la culture de blé.

"Si nous avons une structure de bas prix de la farine de blé, et étant la composante qui a plus de poids dans la structure des coûts, le prix du pain peut également baisser", a-t-il dit.

Le président de l'Association des industries boulangères et pâtissières d'Angola, Gilberto Simão, a dit à l'Angop qu'il espérait que cette fabrique contribuera à la baisse du prix de la farine de blé pour réduire le prix du pain et améliorer sa qualité.

Luanda — La production journalière de 930 tonnes de farine de blé dans l'unité d'activité industrielle de l?entreprise Grandes Moagens d'Angola (GMA), qui ouvre ce jeudi, à Luanda, ses portes, est une contribution à la réduction des importations et permettra le développement du secteur de boulangerie et pâtisseries du pays.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.