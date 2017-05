Angola: Des hommes d'affaires appelés à relever les défis du développement

Luanda — Le candidat du MPLA à la présidence de la République, João Lourenço, a invité jeudi, à Luanda, les hommes d'affaires de petites, moyennes et grandes entreprises nationales à relever les défis du développement du pays à travers la diversification de l'économie.

Le vice-président du parti au pouvoir a lancé cet appel à l'ouverture de la rencontre élargie avec la classe des entrepreneurs dans le cadre des séances d'écoute de diverses couches de la société angolaise.

"Le plus grand défi qu'il y a devant c'est de construire une économie forte, diversifier et stable, par l'application des politiques plus adéquates pour diversifier l'économie en remplacement du pétrole comme principale source de recettes du pays », a-t-il dit.

Selon lui, l'augmentation rapide et soutenue de la production interne des biens et services, surtout des produits du panier de la ménagère et d'autres produits essentiels pour la consommation interne et pour l'exportation est nécessaire plus relever ces défis.