Cameroun: Promesse aux étudiants - Où sont passés les 500 000 ordinateurs de Biya ?

Un an après la promesse de Paul Biya de gratifier les étudiants camerounais d'un ordinateur portable, le processus devant aboutir à sa mise en œuvre effective, ne fait que commencer.

Bien malin celui qui pourra dire avec exactitude, quand est ce que le premier étudiant camerounais entrera en possession de son ordinateur portable, don spécial du président de la république. Car, un an après cette promesse énoncée au détour de son discours du 10 février 2016 et rappelée en juillet de la même année avec la signature à Yaoundé, d'une convention dénommée « enational higher education », entre le ministre de l'Enseignement supérieur et la société chinoise Sichuan telecoms construction engeneering Co. Ltd destinée à généraliser l'usage des Tics par les étudiants camerounais, le processus devant aboutir à la remise effective de ces ordinateurs aux bénéficiaires ne fait que commencer.

La preuve, c'est le 12 avril 2017 que le ministre de l'Enseignement supérieur a présidé la réunion d'évaluation de l'effectivité de ce don du chef de l'Etat.

A l'issue des travaux, il a été décidé que les bénéficiaires devraient être étudiants réguliers des universités camerounaises ou les Instituts privés d'enseignement supérieur pour le compte de l'année académique 2016-2017.

Un processus de confection de listes biométriques des étudiants éligibles au programme du don d'ordinateurs par les institutions d'enseignement supérieur devrait en effet permettre l'élaboration du fichier national biométrique des étudiants de cette année académique.

A en croire le Minesup, tous les étudiants réguliers, éligibles et dûment inscrits à ce fichier biométrique national seront bénéficiaires du don annoncé du chef de l'Etat.

Diversion

Or, à l'épreuve des faits, on se rend à l'évidence qu'il faudra s'armer de beaucoup de patience pour voir enfin ce projet se réaliser. Car, même au ministère de l'Enseignement supérieur, rien ne laisse présager de l'optimisme. Ici, un responsable proche du dossier , manifestement gêné d'évoquer ce sujet avoue que « cette affaire est compliquée. Nous-mêmes attendons encore que les listes nous soient acheminées. Et nous à notre tour, allons les transmettre au comité chargé de la distribution desdits ordinateurs. Mais nous sommes encore loin du bout du tunnel, car même au niveau des institutions universitaires, il y a encore un grand retard ». En fait de retard, il n'en est même pas un. Car, rien n'a en effet commencé.

Sur le campus de l'Université de Yaoundé 1, des étudiants régulièrement inscrits confirment n'avoir pas encore été approchés en vue d'un éventuel recensement allant dans ce sens. Pire, sont-ils grandement étonnés du fait qu'« on leur a passé une annonce pour recenser ceux des étudiants n'ayant pas de carte nationale d'identité pour leur en établir une ».

Vigueur et de célérité

Et pourtant, Jacques Fame Ndongo, ministre de l'Enseignement supérieur, rappelait que les universités d'Etat et les Ipes « doivent poursuivre, avec plus de vigueur et de célérité, le processus d'enrôlement biométrique des étudiants, conformément au cahier de charges élaboré par le Groupe technique de travail constitué à cet effet ».

Notons par ailleurs que de la concertation du 12 avril, il ressortait entre autres, que chaque Institution publie, par toute voie accessible à ses étudiants, notamment la voie électronique, la liste des étudiants de l'année académique 2016/2017 éligibles au programme par établissement, cycle, filière et niveau ; que chaque Institution publie par toute voie accessible à ses étudiants la liste éventuelle des étudiants de l'année 2016/2017 non éligibles au programme et les raisons pour lesquelles ils sont déclarés non éligibles par l'Institution ; que chaque Institution transmette au ministère de l'Enseignement supérieur, après épuisement des requêtes et délivrance des cartes d'étudiants, le fichier biométrique des étudiants éligibles au Programme en vue de la confection du Fichier national biométrique des étudiants de l'année académique 2016/2017.

En rappel, le projet « enational higher education network » s'articule autour de principaux axes.

Le premier concerne le don de 500 000 ordinateurs octroyés à tous les étudiants dûment inscrits dans les huit universités d'Etat et les 215 instituts privés d'enseignement supérieur réglementairement agrées par la Commission nationale de l'enseignement supérieur.

Le montant de ce don s'élève à 75 milliards de Francs Cfa. Ils seront fabriqués par une entreprise chinoise

Le deuxième axe étant la construction de neuf Centres de développement du numérique universitaire dans chaque Université d'Etat et à l'Université Inter-Etats Cameroun-Congo à Sangmélima pour la systématisation du « e-Iearning » en milieu universitaire et l'interconnexion universitaire.