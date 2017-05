Sénégal: KREM, un mouvement de soutien à l'action du chef de l'Etat lancé à Kaolack

Dakar — Un mouvement politique dénommé KREM 2019 a été lancé récemment à Kaolack pour participer au renforcement de "l'efficacité collective" et "adouber la mobilisation indispensable à la rupture qui permet à un Etat de pouvoir bien tenir la barre", a appris l'APS.

Selon son initiateur, Pape Demba Bitèye, "il est temps de rompre avec les relations conflictuelles au Sénégal et de s'engager pour que le contrat citoyen qui doit exister entre la nation et le citoyen patriote soit bien exécutée".

Ce mouvement de soutien à l'action du président de la République, se justifie, selon le secrétaire permanent de l'Energie, "à travers l'option que représente la mise en opération d'un système de pertinences capable de rendre les utopies réalisables, nous évitant ainsi, en tant qu'acteurs de la construction nationale, de pédaler dans l'échec".

"La pédagogie du changement déployée par l'Etat du Sénégal permet, à chaque citoyen d'oser et de prendre part à la transformation qu'offrent toutes les forces dans la bataille et de pouvoir agir avec célérité et autorité" a dit l'initiateur de KREM 2019 (Kaolack pour la réélection de Macky) dont les propos sont rapportés dans un communiqué.

Selon cet ancien chef de projet Energie du Plan Sénégal émergent, "le PSE demeure une référence idéologique, un projet de société et un fondamental programmatique pour hâter la modernisation sociale et économique du Sénégal".

Et Pape Demba Bitèye d'ajouter qu'"évoquer l'enjeu de la décentralisation et son rapport à la territorialisation du Sine Saloum, au développement durable et à la démocratie délibérative dont la colonne vertébrale demeure l'inclusion".

D'ailleurs, soutient-il, la mise sur pied de son mouvement est "le gage d'une détermination pour ne pas rater le train du renouveau de la gouvernance totale dont la gare terminale est, en fait, la réalisation de progrès considérables au Sénégal, en général et en particulier dans le pole territorial du Sine Saloum".