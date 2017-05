Congo-Kinshasa: Brebis galeuses

Et dire qu'un moratoire avait été voté, il y a aujourd'hui dix ans à l'Assemblée nationale, où cette question devait se discuter, conformément à la loi congolaise qui stipule que la nationalité congolaise est une et indivisible. On ne peut pas la détenir concurremment avec une autre. Aujourd'hui, il y a donc nécessité que le Parlement se ressaisisse vite et clôture, une bonne fois pour toute, ce dossier demeuré longtemps en suspens ; question de statuer définitivement sur le cas de ces brebis galeuses qui infestent la bergerie

De même, ces dirigeants porteurs de double nationalité sont des gens dangereux, des agents doubles infiltrés dans le sérail du pouvoir. Comme qui dirait, des loups ont investi la bergerie. Et dans tout cela, c'est le peuple congolais qui est tourné en bourrique. Les Congolais croient disposer de dirigeants patriotes et nationalistes qui veillent à leurs intérêts, alors qu'il n'en est rien de tout.

Au fait, de sources généralement bien informées, on apprend que la liste tarde à être publiée parce qu'elle contient des noms de personnalités qui sont protégées par les Etats dont ils ont acquis la deuxième nationalité. Sur la liste se retrouveraient des dignitaires du régime ayant acquis la nationalité belge et française.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.