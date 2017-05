Ile Maurice: Un élève suspendu pour avoir aidé son ami victime de racket au collège

Au ministère de l'Éducation, on apprend qu'un comité disciplinaire qui s'est réuni mardi 23 mai a conduit au renvoi temporaire des deux agresseurs. Mercredi 24 mai, le comité a décidé de suspendre Sanjay pour avoir utilisé son portable en classe. Son père Nanda* est dans tous ses états. «C'est incroyable! Mon fils a aidé à dénoncer un cas de victimisation, et on s'en prend à lui. Il se peut que, selon les règlements l'utilisation du téléphone portable ne soit pas permise. Mais il l'a fait pour une bonne cause. C'est injuste qu'on lui colle une suspension !»

Il a été suspendu pour deux jours après avoir aidé à dévoiler un cas de racket (extorsion d'argent par intimidation et violence). Lui, c'est Sanjay*, un élève de Grade 7, dans un collège d'État du Sud. On lui reproche d'avoir utilisé son téléphone portable pour filmer l'agression d'un camarade. Celui-ci se faisait tabasser par deux jeunes en classe. L'express avait révélé ce cas le 16 mai.

