Ile Maurice: Les ex-planteurs de Jin Fei reviennent à la charge

Jwalah Beeharry, qui parle également au nom des ex-planteurs de Jin Fei, évoque, lui, une disparité au niveau du bail. «Ena planter inn gagn so bail lor Re 1. Ena inn gagn lor Rs 6 000 par an. Pa koné ki critere.» Il faut, dit-il, définir un processus qui soit égal pour tous. Il faut aussi finaliser les contrats, insiste-t-il.

«Nu ti resevoir ene mank a gagner a lepok», soutient Shamjhu Dharmaraj. La compensation elle-même, les ex-planteurs de Jin Fei ne l'ont pas reçue, dit-il. «Compensation parski nu ti deraciné. Gouvernmam ti promet nu 10 perches terrain a Koyratty. Depi un an et demi minis pé dir pu gagne terrain. Tou lé tan zot induir dimoun en erreur.» Il indique que 86 planteurs sont concernés par cette promesse de 10 perches de terrain. «Nu pé dir gouvernmam donn nu nu contrat terrain de 10 perches et nu compensation en argent ki Rs 30 000 par recolt pour 7 ans.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.