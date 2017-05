Cote d'Ivoire: Le nombre alarmant de cas de grossesses à l'école

Ce phénomène est aussi présent dans d'autres pays africains. Au Niger, même si l'ampleur de la pratique n'atteint pas celle de la Côte d'Ivoire, on note aussi des cas d'enseignants qui engrossent des mineurs. Mariama Moussa est présidente d'une ONG, à Niamey, qui vient en aide aux femmes victimes de violences: "SOS femmes et enfants victimes de violences familiales". Elle plaide, par ailleurs, pour l'adoption et l'application de lois coercitives contre les enseignants qui se rendent coupables de tels actes.

En Côte d'Ivoire, le rapport publié mardi par les autorités sur les cas de grossesses précoces en milieu scolaire est accablant. En effet, pour l'année académique 2016-2017, 4.471 cas de grossesse ont été recensés par le ministère ivoirien de l'Education nationale. Parmi les victimes, on trouve aussi des mineures âgées de 9 à 14 ans. Et ceux qui les mettent enceintes sont souvent des enseignants. Des enseignants qui n'hésitent pas à profiter de leur autorité pour monnayer des notes contre des services sexuels.

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.