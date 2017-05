Burkina Faso: Agression Adja Divine - La victime accuse, la police s'en défend, l'opinion s'enflamme

Consternations et condamnations se succèdent. Les explications se multiplient sur les médias et les réseaux sociaux après l'agression de l'artiste Adja Divine le mardi 23 main 2017 dans les environs de l'alimentation « Les Bons amis ». Depuis les faits, les versions divergent.

La victime, à l'état civil Adjaratou Diessongo, explique qu'elle a été prise pour cible par une foule qui l'a accusée de vol d'enfants. Conséquences, elle a été molestée, défigurée, dénudée et présentée à la face du monde via les réseaux sociaux pour des faits non avérés. En plus la furie de ses bourreaux n'a pas épargné sa voiture. La victime en veut à la police, contre qui elle a déjà porté plainte.

Les justiciers ont encore fait parler d'eux. Après ceux de la brousse ceux de la ville ont pris le relais en agressant violement l'artiste musicienne Adja Divine. Son histoire est une sortie ordinaire pleine de péripétie qui s'est soldée par son lynchage, une atteinte à sa dignité, son humiliation... Après les faits, c'est sur la télévision BF1 que l'artiste livre sa version des faits : elle explique qu'elle est sortie acheter du lait pour son enfant.

Sur le chemin, elle croise des policiers en contrôle qu'elle a contournés parce que son assurance est périmée. Après ses achats, elle en fait de même pour échapper au contrôle routier de police. Mais cette fois-ci les agents de police l'interpellent, injonction à laquelle elle ne va pas se plier sous prétexte que son enfant pleurait. C'est ainsi que la police s'est mise à sa poursuite. « Ils m'ont pourchassée jusqu'à la zone non lotie. En plus des deux agents de la police, il y avait deux jeunes sur une moto 135. Je décide alors de m'arrêter », explique la victime. C'est alors que les agents de police l'ont sommée de sortir du véhicule.

L'un d'eux lui aurait intimé l'ordre de se mettre à genoux, les mains sur la tête ; chose qu'elle exécute avant que l'autre lui demande de se lever et leur remettre les papiers de son véhicule. C'est de là que viendra le malheur d'Adja Divine, car les deux jeunes qui accompagnaient les policiers, en voyant le berceau d'enfant sur le siège arrière de son véhicule, vont l'accuser de vol de bébés.

Ainsi commence une autre course-poursuite engagée par les deux jeunes à moto qui ne s'arrête qu'aux feux tricolores de la station Petrofa. La suite on la connaît. « Ils ont commencé à déchirer mes habits, à arracher mes cheveux et à me taper partout en scandant que j'ai volé un enfant », raconte Adja Divine. Sur cette vindicte populaire, les versions sont multiples : certaines sources disent autres choses.

Selon celles-ci, l'artiste aurait été confondue à une voleuse de bébés prise en chasse depuis les environs du dépôt de la CAMEG à Tingandogo. La police, mise en cause dans cette histoire, s'en défend et donne aussi sa version des faits (lire encadré). Adja Divine a d'ailleurs déposé une plainte le 24 mai contre la police routière et contre X. « Je demande seulement que justice soit faite à propos de cette diffamation, de cette humiliation, d'une barbarie. Ils ont terni mon image », plaide-t-elle.

« Aucune conscience ne peut accepter cela »

Depuis l'incident, les condamnations se multiplient, et les actions de protestations se préparent dans le milieu culturel et les organisations pour la protection des droits de femme. Le ministre de la Promotion de la femme avec son collègue de la Culture ont été au chevet d'Adja Divine le 24 mai dans la soirée. Tous ont condamné l'incident, qu'ils jugent inacceptable.

« Ce n'est pas facile. Aucune raison ne peut justifier une telle barbarie. Je crois que, définitivement, il faudra que des mesures soient prises pour qu'on n'assiste plus jamais à pareille situation. Nous sommes dans un Etat de droit. Je pense que nous n'avons pas le droit de nous rendre justice nous-mêmes pour quelle que raison que ce soit », déplore Laure Zongo, ministre de la Solidarité nationale. Pour son collègue de la Culture, ministre de tutelle des artistes, Tahirou Barry, aucune conscience ne peut rester indifférente face à cela.

Au moment où s'effectuait la visite ministérielle, les artistes, eux, étaient en conclave afin de définir des actions à mener pour donner un signal fort aux autorités et aux populations pour que cela n'arrive plus. Pour ce faire, ils comptent marcher le samedi 27 mai sur les lieux de l'incident. Mais bien avant la marche de protestation, c'est leur consternation et leur indignation consignée dans une lettre qu'ils souhaitent remettre aux ministères de la Sécurité et de la Promotion de la femme le vendredi 26 mai.