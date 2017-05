Ile Maurice: Durant son entraînement - Un ado de 13 ans meurt d'une hémorragie pulmonaire

Il est mort en faisant ce qu'il aimait le plus. Adrien Lamy, 13 ans, un habitant de la rue Edward, à Cassis, a poussé son dernier soupir avant-hier. Vers les 16 heures, le jeune athlète faisait sa séance d'échauffement dans les champs de canne, sur le parcours de Telfair, à Moka, non loin du stade Maryse Justin.

Accompagné de son frère aîné, Adriano, Adrien avait déjà effectué les deux tours prévus mais a voulu en faire un de plus. Il s'y est lancé, seul, son frère retournant au stade. Une heure plus tard, un groupe d'athlètes l'a retrouvé, gisant inconscient sur le sol. Un tour supplémentaire qui lui aurait coûté la vie...

Cela faisait une année que cet élève de Grade 8 au Mauritius College se rendait une à deux fois par semaine à Réduit, pour s'entraîner. Le jeune athlète s'y rendait directement, dès la sortie de l'école. Il y a trois semaines, Adrien avait convaincu son frère Adriano de l'y accompagner.

Mauvaise blague

En apprenant la terrible nouvelle, Adriano pensait que c'était une mauvaise blague mais il a fini par comprendre que ce n'était pas le cas. «Ils m'ont dit qu'ils avaient appelé le SAMU et qu'on allait venir me récupérer et prévenir mes parents. Je ne l'ai plus revu.» Adrien et lui étaient inséparables et ils adoraient aller nager ensemble. Très abattu, Adriano soupire : «Si mo pa al nazé, li pa alé li osi. Li pou extra mank mwa.»

N'ayant pas la force de nous parler, la mère d'Adrien nous dirige vers la cousine du jeune athlète décédé. En nous parlant de lui, Joanne ne peut contenir ses larmes. «Le sport, c'était sa vie. Plus rien ne sera comme avant. Pourquoi est-il parti si tôt ?» Ses proches et ses amis n'arrivent pas à comprendre car Adrien était en parfaite santé.

L'adolescent était le cadet d'une fratrie de trois garçons. Il voulait avoir un jour la chance d'être médaillé aux Jeux olympiques. Son entraîneur est très affecté par cette disparition subite car Adrien était le plus jeune de l'équipe et tout le monde l'aimait.

Selon l'autopsie, pratiquée jeudi par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, chef du département médico-légal de la police, le jeune garçon serait décédé d'une hémorragie pulmonaire. D'autres analyses plus poussées sont aussi prévues. Les funérailles d'Adrien sont prévues ce vendredi 26 mai.