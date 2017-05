Ile Maurice: Nouvelle saisie de drogue - Le réseau de Trou-aux-Biches soupçonné

Les saisies de drogue s'enchaînent. Sept jours après la saisie d'héroïne d'une valeur de Rs 157 millions dans un appartement de Trou-aux-Biches, une nouvelle cargaison de drogue, estimée à Rs 114 millions, a été découverte dans le port mercredi. Deux ressortissantes malgaches, deux cousines à qui le conteneur renfermant la drogue était destiné, ont été arrêtées.

Mais l'Anti-Drug and Smugglig Unit (ADSU), qui enquête dans cette affaire, a des raisons de penser que la drogue y a été placée à leur insu et que les véritables coupables pourraient être les membres du réseau de Trou-aux-Biches.

Au quartier général de l'ADSU, les enquêteurs n'écartent pas la possibilité que cette drogue soit destinée aux trafiquants qui ont importé les 10,5 kilos d'héroïne retrouvés la semaine dernière. Ce réseau opérerait dans les régions de Baie-du-Tombeau, Roche-Bois, Ste-Croix, cité La Cure, cité Bois-Marchand, et Terre-Rouge.

D'ailleurs, l'un de trois suspects arrêtés à Trou-aux-Biches, Anthony Steeve Sam, 54 ans et habitant Roche-Bois, est engagé dans l'importation des produits artisanaux de la Grande île. Les deux autres suspects qui ont été arrêtés en sa compagnie sont Pajanee Andy Warren Mootoosamy, 24 ans, résidant à Castel, Phoenix, et Veemaldev Gobin, un laveur de voitures de 31 ans, habitant à Pointe-aux-Piments.

Mercredi, ce sont 7,6 kg d'héroïne et 6,8 kg de cannabis qui ont été retrouvés dissimulés parmi les articles dont les deux Malgaches devaient prendre possession. Marie Gorretie Elizabeth Minoarisoa, 43 ans, et sa cousine Voahirana Hari Rakotoamavo, 41 ans, sont toutes deux colporteuses à Maurice. La première nommée, qui est à Maurice depuis 2014, est mariée à un Mauricien et mère d'une fillette. Sa cousine Hari Rakotoamavo effectue, elle, des voyages réguliers entre les deux pays pour affaires. Cette colporteuse est elleaussi mère d'une fillette. Les deux femmes habitent à Notre-Dame et à Vallée-Pitôt respectivement.

Colis suspects

C'est à bord du navire John Rickmers que le conteneur est arrivé à Maurice dimanche. L'équipe de renseignement de l'ADSU aurait été, depuis un mois, en présence d'informations selon lesquelles de la drogue allait arriver de Madagascar par voie maritime dans un conteneur. La Customs Anti-Narcotic Section (CANS) a alors été sollicitée. Le conteneur, qui a été identifié au Container Terminal de Mer-Rouge, était rempli d'objets de décoration en bois, de statuettes, de sacs, de paniers, de produits d'artisanat et d'accessoires de cuisine.

Lorsque le conteneur a été passé au scanner, la présence de colis suspects aurait été décelée à l'intérieur des statuettes et des meubles. Une fouille y a été faite en présence des deux Malgaches. De la poudre soupçonnée d'être de l'héroïne, et des feuilles séchées ressemblant à du cannabis ont été découvertes. Les chiens renifleurs de la douane, Seunjie et Milo, ont été emmenés sur les lieux et ont réagi à la présence de la drogue.

L'exercice s'était déroulé en présence du surintendant de police Sharir Azima, qui assure l'intérim à la direction de l'ADSU, l'adjoint au commissaire de police Choolun Bhojoo, étant en mission à l'étranger. Le directeur général de la douane, Vivekanand Ramburun, assistait lui aussi à la fouille.

Un exercice de controlled delivery a été mis en place le même jour dans la région de Vallée-Pitot où habite Voahirana Hari Rakotoamavo. Mais cette opération a été abandonnée durant la journée d'hier, étant donné que le commanditaire ne s'était pas présenté au rendez-vous. Les deux cousines malgaches seront traduites devant le tribunal de Port-Louis ce matin, sous une accusation provisoire d'importation de drogue.