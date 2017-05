Ile Maurice: Collégiens sans certificats SC-HSC - L'UPSEE saisit la justice

L'Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE) compte rencontrer, ce vendredi 26 mai, l'avoué Jaykar Gujadhur. Selon le président de l'UPSEE, Yahya Paraouty, le but est de contester la légalité de la décision du ministère de retenir les certificats du School Certificate et du Higher School Certificate.

«Nous avons l'intention de faire une demande d'injonction. Cette façon de faire n'est pas légale ! D'ailleurs, le paiement des examens même ne peut être considéré comme étant légal», martèle-t-il.

Il ajoute que l'UPSEE a également l'intention de consulter des partis politiques à ce sujet et également le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval. D'autres réunions sont prévues avec des organisations non gouvernementales et d'autres parties prenantes.