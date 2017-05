Ile Maurice: Conduite en état d'ivresse - Un inspecteur de police parle de coup monté

De la drogue synthétique enveloppée dans du papier aluminium et un sachet contenant de… Plus »

Il a admis avoir bu du whisky. Toutefois, cet inspecteur de police de 53 ans dément avoir insulté ou interféré avec la police. Interpellé pour conduite en état d'ivresse et de «molesting police officer» mercredi, il parle de coup monté. Ce jour-là, l'inspecteur, affecté au Central Criminal Investigation Department (CCID), a été interpellé par une équipe de l'Emergency Response Service à la rue Réverend Jean -Lebrun et placé en cellule de dégrisement après avoir été soumis à un alcotest, qui s'est révélé positif. Il a pu regagner son domicile après.

