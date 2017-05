Afrique: Prix Grand Bâtisseur - Paul Kagamé et Macky Sall primés

Environ un quart des élèves des 15 pays et économies qui ont participé à la… Plus »

Au nom de ACTUROUTES, initiateur de The Africa Road Builders, le Commissaire Général, M. Barthélemy Kouame, a félicité les lauréats, tout en les priant de continuer à être des exemples pour des routes et des transports développés en Afrique. The Africa Road Builders est en le rendez-vous annuel de la route et des transports en Afrique. Il a lieu en marge des Assemblées Annuelles de la BAD. L'édition 2017 qui est la 2e du genre après celle de Lusaka en Zambie a été marquée par une table-ronde dont le thème était : « Quelle mobilité pour transformer l'agriculture et créer de la richesse en Afrique» ?

Dans la catégorie Bâtisseur, récompensant les entreprises et organisations, AGEROUTE - Sénégal, Observatoire de la Fluidité des Transports en Côte d'Ivoire (OFT) et Rwanda Transport Development Agency (RTDA) du Rwanda, ont été primées.

Les Présidents Paul Kagamé et Macky Sall ont réceptionné le Super Prix Grand Bâtisseur - Trophée Babacar NDIAYE des mains du Président Babacar NDIAYE, ancien Président de la Banque Africaine de Développement (BAD), parrain du trophée, le mercredi 24 mai 2017 dans la somptueuse salle des fêtes de Silver Cloud Hotel et Banquet d'Ahmedabad en Inde, comme prévu.

