Cote d'Ivoire: Conseil des ministres / Bruno Koné, Porte-parole du gouvernement - "Personne n'a tiré sur les démobilisés à Bouaké"

Restituer la vérité sur la dispersion par les forces de sécurité à Bouaké, mardi dernier, de la manifestation des ex-combattants démobilisés, soldée par 4 morts et plusieurs blessés. Bruno Nabagné Koné, ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste par ailleurs porte-parole du gouvernement, a contré mercredi dernier, à l'issue du conseil des ministres, l'intoxication faite autour de cet évènement.

Il a donc pris le contre-pied des allégations des personnes qui, malgré les explications du gouvernement, continuent de désinformer l'opinion en soutenant que les forces de sécurité ont chargé les manifestants par des tirs à balles réelles. Ce qui aurait, selon eux, occasionné les morts et les blessés enregistrés. «Les manifestants n'ont pas été matés comme certains le disent. Les morts et les blessés, selon plusieurs témoignages, ont été occasionnés par une grenade dégoupillée par l'un des manifestants et qui a explosé. Il n'y a pas eu de tirs des fores de l'ordre qui sont allées au contact des démobilisés.

Personne n'a tiré sur les démobilisés à Bouaké. Les forces de l'ordre n'ont pas tiré », a-t-il riposté. Le portevoix du gouvernement a surtout insisté sur la disponibilité de l'équipe gouvernementale à privilé- gier le dialogue pour le règlement de chaque problème. A l'en croire, aucune porte n'est fermée relativement aux discussions avec toutes les parties qui ont des préoccupations à soumettre. Même quand certaines demandes, a-t-il estimé, ne sont pas légitimes.

«Le gouvernement est ouvert à la discussion. Nous privilégions la paix et le dialogue avec toutes les parties pour la résolution des problèmes », a-t-il affirmé. Pour lui, il est important de préciser que le gouvernement n'est pas la cause des évènements. «Il est plutôt victime de tout ce qui se passe. Parce que c'est le passif non soldé de la crise postélectorale de 2010 qu'il gère. C'est le fait que les résultats définitifs de l'élection considérée comme une élection de sortie de crise définitive n'aient pas été acceptés par l'un des candidats que notre pays continue de payer », a-t-il souligné.

Aussi, le ministre de la Communication a-t-il tenu à rassurer que le chef de l'Etat est au parfum de tout ce qui se passe dans son pays et s'emploie à trouver des solutions à toutes les pré- occupations des Ivoiriens. «Des gens pensent qu'il n'est pas bien renseigné et que son premier cercle lui dit des contre-vérités. Ce sont des informations totalement erronées. Il est parfaitement informé, car il lit ses mails, va sur internet, écoute la radio. Il rencontre beaucoup de monde avec qui il discute sans protocole, sans tabous. C'est pure fable de penser qu'il n'est pas informé », a-t-il dit.

Concernant le conseil des ministres, des décrets et des communications ont été adoptés. Ainsi, au titre du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en liaison avec le ministère de l'Industrie et des Mines ; le Conseil a adopté un décret réglementant la mise en œuvre des projets de certification et des programmes de durabilité dans la filière café-cacao.

Ce décret vise à créer les conditions d'une production cacaoyère plus abondante, durable et de meilleure qualité, en vue de faire face à l'accroissement de la demande de cacao certifié par les industries cacaoyère et chocolatière nationale et internationale. Le conseil a également adopté une communication relative à la privatisation des actifs et activités du réseau de distribution de gaz butane (GPL) de PETROCI-HOLDING. Selon le plan de privatisation arrêté, la PETROCI gardera sa mission d'importation de GPL pendant que les investisseurs privés sélectionnés reprendront les activités d'emplissage et de distribution de GPL.